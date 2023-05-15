Пам'ятає, як народилася Сонячна система. У США дах будинку проломив метеорит, якому 4,6 млрд років (фото)

Цей метеорит пам'ятає, як з'явилася Сонячна система.

Ще тиждень тому в будинок у містечку Хоупвелл, штат Нью-Джерсі, США, врізався космічний камінь, який спочатку прийняли за частину метеорного потоку Ета-Акваріди. Але виявилося, що цей метеорит є одним із найдавніших космічних каменів у Сонячній системі і з'явився під час її народження, пише Space.

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Як уже писав Фокус, ще 8 травня цього року, сім'я, яка проживає в будинку в містечку Хоупвелл, виявила, що дах їхнього будинку пробив невеликий камінь. Спочатку люди припустили, що це була чиясь хуліганська витівка, але з огляду на те, що камінь був навпомацки ще теплим після падіння, виникло припущення, що це може бути метеорит.

Ще тиждень тому в будинок у містечку Хоупвелл, штат Нью-Джерсі, США, врізався космічний камінь Фото: space.com

Початкові висновки вчених полягали в тому, що, враховуючи той факт, що в цей час Земля проходить через відомий метеорний потік Ета-Акваріди, то, радше за все, цей космічний камінь якраз є його частиною. Але подальше дослідження показало, що насправді цей метеорит є рідкісним каменем, що прилетів із космосу, і його вік становить приблизно 4,56 млрд років.

За словами вчених із Коледжу Нью-Джерсі, їх дослідження показало, що метеорит розміром 15 на 10 см належить до класу кам'янистих хондритів. Такі метеорити становлять 85% всіх відомих космічних каменів, які можна знайти на Землі. Здебільшого вчені їх знаходять у Антарктиді і дуже рідко такі метеорити падають у населених районах.

Дослідження показало, що метеорит розміром 15 на 10 см належить до класу кам'янистих хондритів Фото: space.com

Вважається, що кам'янисті хондрити з'явилися на самому початку формування Сонячної системи і через мільярди років вони літають у космосі і є "космічними скам'янілостями". Тобто вони пам'ятають, як народилася наша зіркова система.

Такі метеорити складаються майже повністю із тих самих хімічних елементів, з яких складається наше Сонце, у яких лише немає гелію і водню. Тобто, хондрити з'явилися з протопланетного диска, що оточував Сонце 4,6 млрд років тому, з якого "народилися" всі планети, астероїди та комети.

Такі метеорити складаються майже повністю з тих же хімічних елементів, з яких складається наше Сонце, в них тільки немає гелію та водню Фото: space.com

За словами вчених, метеорит вагою 900 грам, дуже добре зберігся після проходження через атмосферу Землі, а тому є рідкісним каменем з таким же ступенем збереження зі всіх знайдених на Землі.

Дослідження метеорита показало, що камінь покритий почорнілою кіркою завтовшки кілька міліметрів, яка утворилася в результаті проходження через атмосферу, коли метеорит міг згоріти повністю, але цього не сталося.

Метеорит вагою 900 грам, дуже добре зберігся після проходження через атмосферу Землі Фото: space.com

Дослідження показало, що цей метеорит належить до класу звичайних хондритів, зокрема це хондрит класу LL-6. У складі цього каменю менше заліза, ніж в інших хондритів і він на 40% щільніший, ніж такі земні гірські породи, як граніт.

Вчені вважають, що структура і склад метеорита були сильно змінені величезною кількістю тепла ще в глибокому космосі, а тому складно розібратися в тому, з чого складаються його найдрібніші частинки. Дослідники запропонували назвати новий метеорит Titusville, NJ за найближчою поштовою адресою до місця його падіння.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, як удар одного метеорита змінив хімічний склад кори Землі. У новому дослідженні вчені вивчили те, що залишилося від найстарішого відомого у світі ударного кратера.

Також Фокус писав про те, що на початку травня якраз того дня, коли фанати фільмів "Зоряні війни" відзначали своє "професійне свято", повз Землю відразу 3 досить великі астероїди.