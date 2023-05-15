Гостроцікавий лист королеви Єлизавети II: чому його зміст відкриють лише у 2085 році

Сідней з нетерпінням чекає відкриття давно захованого конверта, підписаного ніким іншим, як королевою Єлизаветою II.

У несподіваному повороті, який міг конкурувати із сюжетом королівського трилера, оприлюднено таємне послання від королеви. Захований у капсулі часу в жвавому сіднейському CBD, будівля королеви Вікторії зберігає настільки цікавий лист, що його зміст залишатиметься оповитим таємницею протягом шести десятиліть, пише IFLScience.

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Уявіть собі: це був 1986 рік, і королева Єлизавета II з її королівським почерком написала листа на честь врятованої будівлі, яка має ім'я її прабабусі. Річ у тому, що будівля королеви Вікторії, архітектурна перлина, зведена у 1898 році на честь діамантового ювілею королеви Вікторії, ледь не зазнала передчасної загибелі у 1950-х роках. Його хотіли знести задля розчищення території для майбутніх споруд.

Після незліченних битв та напруженої боротьби зусилля увінчалися тріумфом. У 1986 році завершилося дивовижне перетворення: будівлю королеви Вікторії не тільки зберегли, а й відновили.

Датоване листопадом 1986 року, послання адресоване шановному лорду-меру Сіднея, а зміст зрозумілий: прокламація від королеви, призначена для того, щоб поділитися нею з жителями Сіднея, але тільки за часів, далеких від нашого сьогодення.

Інструкція, написана з надзвичайною точністю, зобов'язувала лорда-мера відкрити таємний конверт у доленосний день, обраний далекого 2085 року нашої ери. І ось відлік часу почався.

Підписана з елегантною простотою "Єлизавета", ця частина історії, закрита від сторонніх очей, перебуватиме у стані спокою, доки світ не просунеться більш ніж на шість десятиліть у майбутнє Фото: News.com.au

Підписана з елегантною простотою "Єлизавета", ця частина історії, закрита від сторонніх очей, перебуватиме у стані спокою, доки світ не просунеться більш ніж на шість десятиліть у майбутнє.

Як відреагують жителі Сіднея, коли нарешті зустрінуться віч-на-віч із цим прихованим скарбом? Лише час покаже справжню суть послання королеви Єлизавети II до своїх австралійських підданих, яке дбайливо зберігається у капсулі часу в будівлі королеви Вікторії.

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