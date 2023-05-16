У нічному небі Землі з'явиться яскрава блакитна точка: вона знаходиться за 240 трлн км від нас

Яскрава синя точка на нічному небі, яку можна побачити неозброєним оком до кінця травня, є однією з п'яти найяскравіших зірок, які видно з нашої планети.

Розташована на відстані 25 світлових років від Землі, а це приблизно 240 трлн км, зірку під назвою Вега до кінця травня буде добре видно в Північній півкулі планети, пише Daily Mail. Це означає, що неозброєним оком її матимуть змогу побачити і жителі України.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вега є найяскравішою зіркою у сузір'ї Ліри. Також це п'ята за яскравістю зірка, видима в нічному небі на Землі. Маса цієї зірки більш, ніж у 2 тисячі разів більша за масу Сонця, а за розміром вона майже в 3 тисячі разів більша за нашу зірку. Вік Веги астрономи оцінюють у 450 млн років, тобто вона в 10 разів молодша за Сонце.

Яскрава синя точка на нічному небі, яку можна побачити неозброєним оком до кінця травня, є однією з п'яти найяскравіших зірок, які видно з нашої планети Фото: Daily Mail

На небі Вегу видно у вигляді дуже яскравої синьої точки і зазвичай її можна спостерігати протягом кількох годин щоночі влітку. Але часто ця зірка ховається за лінією обрію, що ускладнює спостереження за нею.

Вега є найяскравішою зіркою у сузір'ї Ліри Фото: вспышка на солнце

За словами вчених, до кінця травня навіть за найяскравішого місячного світла Вегу все ж таки буде видно в Північній півкулі на кілька годин, коли вона перебуватиме над горизонтом. Спостерігати за нею найкраще відразу після заходу Сонця, або незадовго до його сходу. Саме до кінця місяця побачити одну із найяскравіших зірок на небі можна неозброєним оком.

Зірка Вега на зображенні, зробленому космічним телескопом "Спітцер" Фото: NASA

Зірка Вега стала популярною після виходу фантастичного фільму "Контакт" у 1997 році з актрисою Джоді Фостер у головній ролі. За сюжетом саме з однієї з планет, розташованих біля Веги, було відправлено сигнал на Землю від позаземної цивілізації.

Ще Вега відома тим, що входить до складу такого астеризму, як літньо-осінній трикутник. Влітку та восени жителі Північної півкулі Землі можуть побачити у нічному небі розташовані у вигляді трикутника три зірки: власне, це Вега, Денеб (головна зірка сузір'я Лебедя) та Альтаїр (головна зірка сузір'я Орла).

Літньо-осінній трикутник Фото: Wikipedia

Враховуючи молодий вік зірки, астрономи спостерігають за нею і навколишнім космосом, щоб зрозуміти, як формуються зоряні системи.

Фото літньо-осіннього трикутника, зроблена космічним телескопом Габбл Фото: NASA

Наприклад, 10 років тому, вчені виявили навколо Веги пояс астероїдів, схожий на пояс астероїдів у нашій Сонячній системі. Так би мовити, наш пояс астероїдів, утримується гравітацією кам'янистих планет, наприклад, Марса, та газових гігантів, тобто Юпітера та Сатурна. Це означає, що навколо Веги можуть потенційно обертатися і кам'янисті планети, схожі на Землю і схожі на Юпітер планети.

Поки що астрономи не виявили жодної планети біля Веги, але такий самий пояс астероїдів вчені знайшли і біля ще однієї відомої зірки – Фомальгаут. Дослідження показують, що тут може бути не одна, а кілька планет. До речі, про це дослідження Фокус вже докладно писав.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили воду на дуже рідкісній кометі, розташованій у головному поясі астероїдів. Також учені зробили ще одне несподіване відкриття.

Нагадаємо, що минулого року космічний апарат DART зробив знімок зірки Вега, коли летів на зіткнення з навколоземним астероїдом.