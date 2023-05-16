Телескоп Вебба виявив воду на дуже рідкісній кометі: на астрономів чекала ще одна несподіванка

Вивчення дуже рідкісної комети, що в головному поясі астероїдів, може допомогти розгадати таємницю появи води Землі.

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Космічний телескоп Вебба зміг виявити воду в складі рідкісної комети під назвою 238P/Read. Одна з головних рис цієї комети полягає в тому, що вона розташована в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Але не лише наявність води в складі комети здивувала астрономів, вони зробили ще одне відкриття, пише Space.

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Головний пояс астероїдів складається, як зрозуміло з назви, із астероїдів різного розміру. Цей пояс розташований між такими планетами як Марс і Юпітер, і всі космічні камені тут літають навколо Сонця. Але на сьогодні вченим відомо, що в цьому поясі астероїдів також літають і схожі на комети космічні об'єкти, які отримали назву комети головного поясу астероїдів. Зараз відомо про існування лише трьох таких комет, і одну з них під назвою 238P/Read виявили ще у 2005 році.

Такі комети, як і інші відомі подібні об'єкти, оточені комою, тобто кулею з речовини, яка випаровується з ядра комети під час наближення до Сонця. Ці комети також мають хвіст, який складається з речовини, що летить у космос.

Комети складаються з крижаних з'єднань і тануть тоді, коли рівень сонячного тепла зростає. Раніше вчені вважали, що всі комети прилітають у внутрішню частину Сонячної системи з її околиць, де розташований пояс Койпера та Хмара Оорта. Тому що саме тут, далеко від Сонця, могли сформуватися такі крижані об'єкти. Але виявилося, що комети також існують і ближче до нашої планети.

Зображення комети 238P/Read, яке зробив космічний телескоп Вебба Фото: NASA

За словами вчених із Університету штату Меріленд, справжнім науковим проривом можна вважати той факт, що телескоп Вебба зміг виявити воду в складі комети 238P/Read. Насправді він виявив водяну пару, яка випаровується з поверхні комети. Це доводить, що на початку історії Сонячної системи вода могла зберегтися у вигляді льоду в головному поясі астероїдів.

Отже, якщо вода існує в цій кометі, то це ще один аргумент на користь теорії про те, що саме комети доставили на Землю воду в минулому, кажуть учені. Але за допомогою телескопа Вебба астрономи зробили ще одне важливе та водночас несподіване відкриття. Раніше вчені припускали, що в складі комети 238P/Read має бути вуглекислий газ, але його там не було.

За словами вчених, вони мають дві версії, які можуть пояснити відсутність вуглекислого газу в цій кометі:

перша теорія полягає в тому, що комета все ж таки мала вуглекислий газ, коли почала формуватися. Але потім протягом мільйонів років він випарувався під дією сонячного тепла. За словами вчених, цей газ набагато швидше може випаруватися, ніж водяний лід;

друга версія полягає в тому, що комета 238P/Read могла почати своє формування в тій частині Сонячної системи, де не було вуглекислого газу.

Тепер астрономи мають намір вивчити й решту комет у головному поясі астероїдів, щоб з'ясувати, чи мають вони також воду у своєму складі.

Що стосується астероїдів, то Фокус уже писав про те, що до Землі мчить величезний космічний камінь шириною 110 метрів на швидкості 47 тисяч км/год. І він вважається потенційно небезпечним.

Також Фокус писав про те, що у внутрішню частину Сонячної системи летить дуже рідкісна комета C/2023 A3, яка в жовтні 2024 року буде настільки яскравою в нічному небі, що буде схожою на яскраві зірки. Астрономи припускають, що, можливо, її світло буде ще яскравішим.