Виявлено радіоактивне джерело тепла всередині Марса: стало відомо, яка товщина кори планети

За словами вчених, Марс покритий справді "дуже товстою бронею".

Згідно з опублікованим у виданні Geophysical Research Letters дослідженні, група вчених зі Швейцарії нарешті змогла точно визначити товщину кори Марса. Також вчені з'ясували, що основним джерелом внутрішнього тепла Червоної планети є розпад таких радіоактивних елементів, як уран та торій протягом тривалого часу, пише Futurism.

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Група швейцарських вчених провела ретельний аналіз даних, які зібрав під час своєї роботи на Марсі посадковий апарат InSight. Хоча він уже припинив свою наукову діяльність, обробка величезного масиву даних продовжується, що призвело до нових відкриттів.

Ще в травні минулого року апарат InSight зафіксував появу на Марсі найпотужнішого маротрусу (це землетрус, що стався на Марсі) з усіх, які коли-небудь тут спостерігалися. Внаслідок цієї події сейсмічні хвилі тричі пройшли по колу через всю планету, що дозволило вченим визначити товщину кори Марса та її щільність.

На основі отриманих даних, які доповнили інші попередні спостереження, вчені з'ясували, що товщина кори Марса в середньому становить від 42 до 56 км. Для порівняння товщина кори Місяця – від 34 до 43 км, а товщина кори Землі ще менша – від 21 до 27 км. Хоча насправді в цьому немає нічого незвичайного, оскільки, за словами вчених, планетарні тіла меншого розміру в Сонячній системі мають більш товсту кору, ніж такі ж великі об'єкти. У той же час дослідження показало, що товщина марсіанської кори більше в південній півкулі, ніж у північній.

За словами вчених, Марс покритий дійсно "дуже товстою бронею" Фото: NASA

Також вчені з'ясували, що щільність кори Марса є однаковою як у північній, так і в південній півкулі планети. Це відриття особливо важливо, адже на півночі переважно розташовані рівнини, а на півдні – гори та височини. Нове дослідження, за словами вчених, може покласти край давнім суперечкам про походження та структуру кори Червоної планети.

Але це ще не все. Вчені змогли з'ясувати, що основним джерелом внутрішнього тепла Червоної планети є розпад таких радіоактивних елементів, як уран та торій протягом тривалого часу. Як показують результати дослідження від 50% до 70% цих елементів, що виділяють тепло, розташовані саме в корі Марса.

Це означає, що внутрішня частина Червоної планети дуже схожа на земну, адже на нашій планеті частина внутрішнього тепла також виникає внаслідок розпаду радіоактивних елементів. Відкриття вчених пояснює те, як Марс міг виробляти тепло протягом мільярдів років. Величезне накопичення радіоактивних елементів у корі Марса може пояснити, чому всередині планети існують локальні ділянки, де відбувається розплавлення гірських порід і зараз, кажуть вчені.

Планетологи припускають, що кілька мільярдів років тому на Червоній планеті було дуже багато рідкої води у вигляді морів та річок. Але нещодавнє відкриття марсоходу NASA показує, що річки планети були звичайними спокійними потоками води, як писав Фокус.

Марсоходи NASA під час своїх досліджень Марса іноді знаходять дуже незвичайні за своїм зовнішнім виглядом об'єкти. Так сталося і нещодавно, коли марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті об'єкт, схожий на розкриту книгу, як писав Фокус.