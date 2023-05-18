Доісторичні королі планети. Вчені підрахували, скільки тиранозаврів бродило мільйони років тому

Нещодавно вчені переглянули загальну кількість особин тиранозавра Рекса, які блукали нашою планетою протягом всієї історії, оприлюднивши приблизну цифру цих колосальних володарів динозаврів.

Ще у квітні 2021 року дослідження показало, що між 68 і 65,5 мільйонами років тому на Землі мешкало до 2,5 мільярдів особин тиранозавра рекса. Однак новий аналіз, опублікований 18 квітня цього року поставив цю цифру під сумнів, запропонувавши більш консервативну оцінку — близько 1,7 мільярда, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Єва Грібелер, еволюційна екологиня з Майнцького університету імені Йоганна Гутенберга в Німеччині та авторка нового дослідження, заявила, що її переглянута модель враховує раніше проігноровані аспекти виду, що призвело до зменшення кількості тиранозаврів.

Чарльз Маршалл, палеонтолог з Каліфорнійського університету в Берклі, який очолював дослідження 2021 року, описав оновлене дослідження як вдосконалення роботи оригінальної команди, що сприяло всебічному дослідженню.

Початкове дослідження використовувало складну модель, розроблену командою Маршалла, яка враховувала різні фактори, такі як середня маса тіла, щільність популяції, приблизний географічний ареал, вік статевої зрілості, кількість відкладених яєць, середня тривалість життя, рівень виживання та час зміни поколінь. Модель показала, що приблизно 20 000 особин складають кожне покоління виду, а близько 125 000 поколінь охоплюють 2,5 мільйони років їх існування, що в цілому становить 2,5 мільярда тиранозаврів.

З усім тим, Грібелер заперечувала деякі дані, інтегровані в цю модель. Вона вважала, що показники виживання і здатності відкладати яйця, а також кількість поколінь, які відбулися за цей період, переоцінені командою Маршалла, що призвело до спотворення результатів.

Після оригінальної роботи Грібелер провела своє дослідження, яке показало, що ці величини більше схожі на ті, що спостерігаються у сучасних птахів і рептилій. Це дослідження показало, що кожне покоління охоплювало 19 000 особин, всього близько 90 000 поколінь, що призвело до максимальної чисельності 1,7 мільярда особин.

Маршалл наголосив, що початкове дослідження мотивоване чистою цікавістю і мало на меті оцінити кількість тиранозаврів, що мешкали на Землі, — зусилля, подібне до споглядання кількості зірок на небі. Команда задоволена досягненням розумного наближення, але вони висловили задоволення "більш реалістичною" оцінкою, отриманою внаслідок нещодавнього оновлення.

Незалежно від точного підрахунку, обидва дослідження провокують гостроцікаве питання: де ж останки всіх цих тиранозаврів? Фото: Keegan Houser/University of California, Berkeley

Незалежно від точного підрахунку, обидва дослідження провокують гостроцікаве питання: де ж останки всіх цих тиранозаврів? Грібелер і Маршалл наголошують на важливості подальших досліджень, адже якщо передбачення справдяться, то ми виявили лише 0,0000002% цих колосальних динозаврів.

Наше уявлення про цей вид перебуває у стані постійної еволюції. Останніми роками ми стали свідками численних відкриттів, які перевернули наше уявлення про цих давно вимерлих динозаврів-королів.

Раніше Фокус писав, що динозаври ходили по Землі на мільйони років раніше. Ютараптор, лютий динозавр, який жив на Землі понад 135 мільйонів років тому, знову потрапив у заголовки газет після того, як нещодавнє геологічне дослідження показало: він набагато старший, ніж вважалося спочатку.

А також ми розповідали про рідкісний ембріон динозаврів. Коли йдеться про палеонтологічні знахідки, мало що має таку ж цінність, як скам'янілі яйця цих вимерлих тварин.