Масштабний космічний вибух стався близько до Землі: його видно навіть у звичайний телескоп (фото)

За словами вчених, це найближча до нас наднова за останні 9 років.

Гігантська зірка вибухнула масштабним космічним вибухом, відомим як вибух наднової, у відносно близькій до нас галактиці. За словами астрономів, це найближча до Землі наднова за останні 9 років. І цей вибух можна побачити за допомогою звичайних телескопів, пише IFLScience.

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Якщо у вас випадково є телескоп, або ж ви знаєте того, у кого він є, саме час звернути увагу на галактику Вертушка або М 101. Нечасто випадає шанс спостерігати за вибухом величезної зірки, відомим як вибух наднової. Але тепер такий шанс є, принаймні, цей спалах світла еквівалентний кількості світла 1 млрд Сонць, буде видно протягом кількох місяців.

Група астрономів за допомогою телескопа розташованого на Канарських островах змогла підтвердити факт вибуху наднової, яка отримала назву SN 2023ixf. Цей вибух стався в галактиці Вертушка, розташованої за 21 млн світлових років від нас, і дана галактика користується особливою популярністю як у астрономів, так і у астрофотографів. Справа в тому, що це практично ідеальна спіральна галактика, яка звернена "обличчям" до Землі, а тому в ній можна докладно побачити багато її структурних елементів.

Цей вибух стався в галактиці Вертушка, розташованої за 21 млн світлових років від нас Фото: NASA

У цій галактиці, яка хоч і схожа на Чумацький Шлях, приблизно в 2-10 разів більше зірок. І в ній, на відміну від нашої галактики, відбувається більш активна поява нових зірок. Вчені вважають, що це може бути пов'язане із сильною взаємодією з меншими галактиками-компаньйонами.

До цього відкриття астрономам було відомо про те, що в галактиці Вертушка було зафіксовано чотири вибухи наднових, які отримали назви за роком їх виявлення: SN 1909A, SN 1951H, SN 1970G та SN 2011fe. Чергова наднова під назвою SN 2023ixf в цій галактиці є надновою II типу.

Про сам вибух поки ще дуже мало інформації, хоча космічний телескоп Габбл уже кілька років спостерігав за величезною зіркою, яка мала вибухнути. Астрономи з'ясували, що величезна зірка, яка вибухнула, ще 20 років тому почала змінювати свою яскравість, що вказувало на близьку її смерть.

Вчені запропонували астрофотографам також провести спостереження за надновою та зробити її зображення. На цей заклик, наприклад, відгукнувся відомий астрофотограф Ендрю Маккарті. Він став популярним тому, що робить максимально детальні знімки різних космічних об'єктів.

За словами Маккарті йому вдалося зробити знімок галактики Вертушка і навіть сфотографувати яскравий спалах світла, який є вибухом наднової.

За словами фотографа, багато зірок на знімку є насправді зірками з нашої галактики. А в самій галактиці Вертушка можна побачити лише скупчення зірок. Вони настільки щільні, що окремі зірки дуже важко розрізнити.

Як уже писав Фокус, астрономи зафіксували появу вибуху наднового типу Ia. Космічний вибух стався, коли зірка білий карлик набрала надто багато маси, перетягуючи до себе речовину від свого приятеля.

Що стосується робіт Ендрю Маккарті, то нещодавно він представив докладне зображення поверхні Місяця, створене на основі десятків тисяч окремих знімків, як писав Фокус.

Також астрофотограф минулого місяця представив зображення величезного виверження плазми на Сонці, висотка якого складала десятки тисяч кілометрів, як уже писав Фокус.