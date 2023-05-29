Навколо Землі літають прибульці з інших зіркових систем: зокрема зонди інопланетян

Нове дослідження передбачає, що навколо Землі можуть літати міжзоряні об'єкти подібні до відомого Оумуамуа.

Вчені з Гарвардського університету, США, представили нове дослідження, в якому сказано, що міжзоряні об'єкти може захопити гравітація Землі і вони обертатимуться тут мільйони років. Серед таких природних об'єктів можуть виявитися і дослідницькі зонди інопланетян, пише Live Science.

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Вчені вважають, що є висока ймовірність того, що навколо Землі можуть обертатися міжзоряні об'єкти, які прилетіли до Сонячної системи з інших регіонів галактики. Гравітація Землі могла б притягнути до себе такі крижані об'єкти з інших систем, але їх важко виявити через те, що сучасні телескопи поки що не можуть цього зробити.

Нове дослідження передбачає, що навколо Землі можуть обертаються міжзоряні об'єкти подібні до відомого Оумуамуа. Фото: Live Science

Ще з 2017 року, коли було виявлено перший міжзоряний об'єкт під назвою Оумуамуа, інтерес учених до таких небесних тіл почав лише зростати. Цей камінь, завдовжки 400 метрів і завширшки приблизно 40 метрів, як вважають вчені протягом сотень мільйонів років блукав по галактиці, перш ніж потрапити в Сонячну систему. Він не схожий на жодний відомий астероїд або комету, а тому його походження до кінця не зрозуміло. Через 2 роки астрономи виявили ще один міжзоряний об'єкт – комету 2I/Борисова, ядро якої за оцінками має діаметр 1 км. Але, і Оумуамуа, і комета 2I/Борисова можуть подолати гравітацію Сонця, тому незабаром вони покинуть межі нашої Сонячної системи.

Міжзоряний об'єкт Оумуамуа Фото: ESO

У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, чи можуть інші подібні об'єкти з інших зіркових систем потрапити під вплив гравітації Сонця або планет, щоб залишитися в нашій системі надовго. Зокрема, вчені вивчили ймовірність того, що такі об'єкти можуть бути захоплені гравітацією Землі та перетвориться за аналогією з деякими астероїдами на навколоземні об'єкти.

За словами одного з авторів дослідження, астрофізика Аві Леба, Земля може іноді захопити крижані об'єкти, що прилетіли з-за меж Сонячної системи. Вчені вважають, що це будуть крижані природні тіла, хоча серед них можуть бути й штучно створені інопланетянами дослідницькі зонди.

Комета 2I/Борисова Фото: комета Борисова

Леб вважає, що за аналогією з такими земними космічними апаратами, як "Вояджер-1" та "Вояджер-2", які вже вийшли у міжзоряний простір, у інопланетян можуть бути подібні технології. І ці зонди також були відправлені з іншої зіркової системи і в результаті можуть опинитися біля Землі.

Згідно з дослідженням, Земля може за допомогою своєї гравітації притягнути до себе міжзоряні об'єкти, хоча в цьому плані вона поступається гравітаційному впливу Юпітера. Планета-гігант у 1000 разів швидше спіймає будь-який такий об'єкт. Але можливість такого розвитку подій зберігається і вона досить висока.

Вчені дійшли висновку, що навіть якщо Земля захопила будь-яких прибульців з інших зіркових систем, вони обертатимуться навколо неї лише кілька мільйонів років, перш ніж відлетять далі в космос. При цьому вони можуть навіть покинути Сонячну систему.

Космічний апарат "Вояджер-1" Фото: NASA/JPL-Caltech

За словами Леба, немає точної гарантії, що зараз довкола Землі літають такі прибульці, але цю можливість потрібно обов'язково перевірити. Хоча поки що це зробити неможливо, адже сучасні телескопи мають не таку велику чутливість. Але вже у серпні наступного року має розпочати роботу Обсерваторія імені Віри Рубін, і вона швидше за все зможе виявити ці потенційні об'єкти у космосі, вважають вчені.

У дослідженні сказано, що вивчення міжзоряних об'єктів надасть нову інформацію про те, як формувалися інші зіркові системи. А якщо вдасться виявити апарат інопланетян, це відкриє людству доступ до позаземних технологій.

Як вже писав Фокус, Аві Леб нещодавно заявив про те, що об'єкт Оумуамуа не можна вважати кометою, як припустили деякі вчені та навів свої аргументи.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували свій варіант походження Оумуамуа і вважають, що це не космічний корабель інопланетян.