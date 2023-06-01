Міграція "динозаврів темряви": вчені б'ються над питанням, чи летіли рептилії у вирій

Кістки, знайдені в австралійській Бухті Динозаврів, свідчать про існування летючих рептилій у цій місцевості приблизно 107 мільйонів років тому. Ця знахідка має важливе значення з огляду на те, що в той період бухта знаходилася за полярним колом, що призводило до тижнів безперервної темряви без сходу Сонця.

Ці обставини ставлять гостроцікаві питання про поведінку птерозаврів, наприклад, чи мігрували вони, чи впадали в сплячку, чи мали здатність полювати в майже повній темряві. Однак точна відповідь на це питання залишається невловимою, пише IFLScience.

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У Крейдяний період Австралія займала набагато південніше положення, ніж її теперішнє місце розташування. У той час як на півночі Австралії мешкали гігантські завроподи, такі як Australotitan cooperensis, і різні відомі птерозаври, південне узбережжя спочатку знаходилося на південь від Полярного кола.

Відкриття, зроблене доктором Томасом Річем і доктором Петом Вікерс-Річем, про наявність кісток динозаврів зі збільшеними очницями вздовж цього узбережжя, спричинило зміну парадигми в розумінні динозаврів загалом. Ці так звані "динозаври темряви" продемонстрували здатність деяких грізних рептилій виживати тривалий час без впливу сонячного світла, тим самим переосмисливши питання про теплокровність динозаврів.

Під час розкопок на глибині 60 метрів у прибережній скелі знайшли три кістки, ідентифікованих як такі, що належать птерозаврам. Дивовижно, але цими кістками нехтували понад три десятиліття. Однак останнім часом інтерес до дослідження австралійських птерозаврів відновився. Адель Пентланд, аспірантка з Університету Кертіна, разом з першовідкривачами, опублікувала свій аналіз у новій науковій статті.

Співавтори статті та легенди австралійської палеонтології доктор Том Річ і професор Пет Вікерс-Річ тримають у руках зразки птерозаврів Фото: Museums Victoria/Tim Ziegler

"У 2019 році я спочатку працювала над кісткою, позначеною як птерозавр, але виявилася новим видом тероподів", — поділилася Пентланд.

Ідентифіковані кістки — це тазові кістки дорослого і молодого птерозавра, а також подрібнена частина крила молодого птерозавра. Це перші кістки молодого птерозавра, коли-небудь знайдені в Австралії, і вони є найдавнішими рештками птерозаврів на континенті.

Вони відносно невеликі за розміром, нагадуючи кістки, які могли б належати птаху невеликого розміру. Однак порівняльний аналіз, проведений Пентленд з використанням тазу бразильського птерозавра, показав, що дорослий птерозавр мав би розмах крил приблизно 2 метри. Цей висновок підкреслює дивовижну здатність цих істот генерувати значний розмах крил порівняно з їхнім компактним тілом.

Адель Пентланд у силуеті порівняно з дорослим і молодим полярним птерозавром та квінслендським екземпляром (сірий) Фото: Adele Pentland

Пентланд пояснила, що кістки не дають достатньої інформації, щоб визначити, чи представляють вони новий вид, чи вже відомий. Насправді зізналася вона, дослідниця навіть не змогла встановити родину, до якої ті належали. Визначити раціон цих птерозаврів, найімовірніше, неможливо без наявності черепа.

А проте значення цієї знахідки полягає в її місцезнаходженні та віці. Замуровані в скелях віком 107 мільйонів років, ці летючі рептилії загинули за Полярним колом, що спонукає до роздумів про те, як вони виживали в зимовий сезон. Хоча планета в той час могла бути теплішою, зими були б такими ж темними і майже такими ж холодними.

Пентланд висловила невпевненість щодо вірогідності сплячки для птерозаврів, враховуючи їхню високу швидкість метаболізму.

"Я ще не зустрічала жодного дослідження, яке б припускало сплячку, хоча в полярних широтах знайдено лише три кістки, всі з Антарктиди", — зазначила вона. Міграція видається більше життєздатним варіантом для птерозаврів у порівнянні з їхніми наземними побратимами, що живуть у темряві.

"Попередні дослідження вказують на те, що вони були здатні досить добре літати з раннього віку", — повідомила Пентланд.

А проте Пентланд заявила у пресрелізі: "Визначення того, чи мігрували птерозаври на північ під час суворих зим для розмноження, чи вони пристосувалися до полярних умов, є лише питанням часу. Пошук відповіді на це питання значно покращить наше розуміння цих загадкових летючих рептилій".

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