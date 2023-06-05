Переписують історію: вчені ідентифікували загадкову древню морську рептилію віком 240 млн років

Виявлено, що скам'янілості демонструють високий рентгенівський контраст завдяки наявності сульфатних мінералів, зокрема сульфатного бариту. Ці знахідки не лише демонструють ефективність рентгенівських методів, але й проливають світло на умови, які створюють скам'янілості. Дослідники очікують, що цей метод дасть цінну інформацію про давнє життя.

Нові результати нещодавнього наукового дослідження, проведеного на Норвезькому архіпелазі, проливають світло на надзвичайну придатність сірчаних мінералів, знайдених у цьому регіоні, для радіографії. Скам'янілості, що походять з середньотріасової формації Ботнехейя на Шпіцбергені, Норвегія, були предметом ретельного дослідження групи під керівництвом Вікторії С. Енгельшіон з Університету Осло. Ці важливі результати свідчать про те, що використання рентгенівського аналізу може дати неоціненну інформацію про таємниці давнього життя, пише SciTechDaily.

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У сфері палеонтологічних досліджень ефективність рентгенівських методів, що застосовуються для дослідження добре збережених викопних решток, значною мірою залежить від якості самої збереженості, яка в різних геологічних об'єктах суттєво варіюється.

Дослідження, проведене Енгельшьон та її командою, показало, що скам'янілості, отримані з Ботнехейської формації, мають відмінні характеристики, які роблять їх винятково придатними для радіографічної візуалізації.

Центральне місце в цьому дослідженні займає скам'яніла морська рептилія, останки якої спресовані і замуровані в сланці, що існувала приблизно 240 мільйонів років тому, коли регіон Шпіцбергену знаходився під широкими океанськими просторами. Після загибелі рептилії вона опустилася на морське дно і поступово поховалася в шарах осадового мулу, що призвело до помітного сплощення її форми з плином часу.

Справжня приналежність цієї скам'янілості, вперше знайденої у 2008 році, залишається предметом постійних дискусій. Однак застосування методів рентгенівської візуалізації зразка дозволило виявити раніше невидимі деталі, зокрема особливості черепа та зубів. Це допомогло дослідникам припустити, що ця морська рептилія, ймовірно, належить до виду іхтіозаврів Phalarodon atavus.

Центральне місце в цьому дослідженні займає скам'яніла морська рептилія, останки якої спресовані і замуровані в сланці, що існувала приблизно 240 мільйонів років тому, коли регіон Шпіцбергену знаходився під широкими океанськими просторами Фото: Sofie Bernhardsen, CC-BY 4.0

Крім того, дослідники приділили увагу мінералогічному складу скам'янілостей, що походять з Ботнехейської формації. Аналіз показав наявність декількох типів сульфатних мінералів, особливо сульфатного бариту, який надає скам'янілостям надзвичайно високий ступінь рентгенівського контрасту.

Ця особливість дозволяє отримувати надзвичайно чіткі рентгенографічні зображення, що полегшує всебічне вивчення складних структур скам'янілостей. Точні механізми, що лежать в основі формування цих мінералів, залишаються предметом обмеженого розуміння, проте їхня потенційна кореляція з давньою вулканічною активністю представляє гостроцікавий шлях для майбутніх досліджень.

Отже, це дослідження не лише підкреслює інструментальну цінність рентгенівських методів для вивчення таких скам'янілостей, але й проливає світло на умови навколишнього середовища, які сприяють розвитку скам'янілостей, унікально придатних для цього методу дослідження, не лише на Шпіцбергені, але й, можливо, в інших регіонах.

У світлі цих відкриттів автори дослідження висловили своє захоплення, заявивши: "Породи, знайдені на Шпіцбергені, містять велику кількість стиснутих морських рептилій. Революційне відкриття виняткового рентгенівського контрасту цих скам'янілостей відкриває безпрецедентні можливості для розширення наших знань про цих стародавніх хижаків".

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