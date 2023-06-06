Коктейль зі Стародавнього Єгипту: культ Беса змішував психотропні речовини і людські рідини

Нещодавній аналіз 2000-річної амфори показав вміст посудини, який вживали прихильники особливого божества, схожого на кота. Він проливає світло на нетрадиційні інгредієнти, що використовували в їхніх напоях. Аналіз виявив поєднання галюциногенних рослин, алкогольних напоїв, меду та різноманітних людських біологічних рідин.

Дослідники припускають, що цей сильнодіючий еліксир, ймовірно, вживали з метою ритуальних практик, пов'язаних з поклонінням божеству Бесу. Описаний як гібридна істота з ознаками гнома і кота, Беса шанували його послідовники за здатність гарантувати захист і відвертати шкоду, тим самим перешкоджаючи злим силам, пише IFLScience.

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Подібно до інших релігійних сект, адептів Беса змушували споживати дике зілля. Однак, на відміну від сумнозвісного отруєного "Кул-Ейду", члени цієї групи пили таємничу рідину з керамічних посудин, прикрашених зображенням або головою Беса, які влучно називали "Бес-вазами".

"Враховуючи шанований статус фігури Беса як духа-охоронця, розумно припустити, що рідина, яку пили з цих посудин, вважалася корисною", — зазначають дослідники. Щоб з'ясувати справжню природу цієї рідини, вони провели аналіз органічних залишків, вилучених з вази Беса ІІ століття до н. е., яка зараз зберігається в Музеї мистецтв Тампи.

Результати показали наявність психоактивної рослини, відомої як Peganum harmala або сирійська рута. Автори дослідження пояснюють, що насіння цієї рослини містить велику кількість алкалоїдів гармін і гармалін, які викликають видіння, схожі на сновидіння.

У наш час сирійську руту іноді поєднують з іншими рослинами, такими як мімоза, для створення напою, що імітує психоделічні ефекти аяхуаски.

Дике зілля вживав культ, який поклонявся божеству Бесу Фото: Вікіпедія

Крім того, у вазі Беса також виділили сліди ще однієї психоактивної рослини — латаття блакитної водяної лілії (Nymphaea caerulea).

"Синтезуючи ці дані, ми можемо зробити висновок, що рослини Peganum harmala і Nymphaea caerulea навмисно використовували як джерела психоактивних речовин для ритуальних цілей", — стверджують дослідники.

Не задовольняючись лише цими інгредієнтами, що змінюють свідомість, шанувальники Беса доповнювали своє зілля різними іншими компонентами. Наприклад, дослідники також виявили сліди алкогольного напою, отриманого з переброджених фруктів, а також меду або маточного молочка.

Нагадуючи сучасну "брудну пінту", цей стародавній напій також міг похвалитися "значною присутністю людських білків", які, схоже, додали з ритуальних мотивів.

"Сюди входять такі рідини, як грудне молоко, слизові виділення ротової порожнини або піхви, а також кров", — повідомляють автори.

Дійсно, цей стародавній напій є свідченням мистецтва міксології в його найдосконалішій формі.

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