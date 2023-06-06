Місяць Росії не світить. Запуск чергового "аналогівнемає" в космос вкотре перенесли

Росія вже 2 роки намагається відправити на Місяць свій посадковий апарат "Луна-25".

"Роскосмос" переніс дату запуску посадкового апарату "Луна-25" на серпень цього року, хоча спочатку політ мав відбутися 13 липня. Саму місію росіяни не можуть реалізувати вже 2 роки, пише Space.

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Вперше про те, що автономний посадковий апарат "Луна-25" полетить на Місяць у 2021 році повідомляв "Роскосмос" за рік до запланованої події. 2021 року дату запуску перенесли на наступний рік, але 2022-го Росія вторглася в Україну і, можливо, це вплинуло на те, що запуск було знову перенесено на 2023 рік. До речі, Європейське космічне агентство створило спеціальну камеру "Пілот-Д", яка мала бути розміщена на російському космічному апараті. Але вже у квітні минулого року у відповідь на вторгнення РФ в Україну цю камеру було вилучено з участі в місії.

Для Росії запуск на Місяць посадкового апарату "Луна-25", який створювали багато років, є дуже важливим. Адже це перший подібний апарат, створений у Росії після розпаду СРСР, який має полетіти на супутник Землі. Радянський Союз зміг відправити свій останній місячний апарат "Луна-24" ще 1976 року. Звичайно ж Росія має свої плани щодо освоєння Місяця, але, як показують останні події, поки що їх реалізація не є успішною.

Спочатку апарат "Луна-25" мав вирушити на борту ракети "Союз-2.1б" із космодрому "Східний" 13 липня 2023 року. Але згідно з нещодавнім повідомленням "Роскосмосу", запуск був перенесений на невизначену дату в серпні.

"Роскосмос" переніс дату запуску посадкового апарату "Луна-25" на серпень цього року, хоча спочатку політ мав відбутися 13 липня Фото: Роскосмос

У російському космічному агентстві заявили, що зараз проводяться останні наземні випробування, які включають моделювання найважливішого етапу місії — успішне приземлення космічного апарату на поверхню Місяця.

Коли (і якщо) посадковий апарат "Луна-25" полетить на Місяць, він приземлиться в районі його південного полюса. Згідно з планом, термін його роботи на супутнику Землі становитиме не менше року. Цей апарат призначений для вивчення поверхні Місяця, складу та структури його кори, а також для дослідження місячного реголіту (місячного пилу).

Раніше Фокус вже писав про те, як "відзначилися" двоє російських астронавтів під час виходу у відкритий космос із борту МКС. Росіяни вирішили насмітити й у космосі.

Також Фокус писав про те, що у Росії ухвалили рішення не припиняти співпрацю на МКС протягом ще 5 років, а після цього залишити космічну станцію. Хоча сама орбітальна станція має працювати ще до 2030 року.

Як уже писав Фокус Росія, коли розв'язала війну проти України, завдала значної шкоди своїй космічній галузі. Через санкції проти РФ від співпраці з країною-агресором відмовилися багато країн світу.

У той же час, як уже писав Фокус, NASA продовжує успішну реалізацію своєї місячної програми Artemis. Нещодавно космічне агентство показало новий автомобіль для подорожей та досліджень на Місяці.