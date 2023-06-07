Навчилися у динозаврів. Вчені виявили, що крокодили практикують непорочне зачаття

Дослідники вважають, що самки використовують дивну та таємничу репродуктивну стратегію, щоб відкладати яйця без спарювання.

Історія почалася ще 2018 року, коли самотня самка американського крокодила (Crocodylus acutus), яка живе у неволі останні 16 років, відклала кладку яєць, в одному з яких дослідники помітили плід. Це поставило вчених у глухий кут, пише Science Alert.

Тоді американські дослідники провели генетичний аналіз, який показав, що самка крокодила виробляла яйця без спарювання, у процесі, що зветься партеногенез, також відомий як "непорочне народження".

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Попри те, що дитинчата так і не з'явилися на світ, вчені все одно вважають це відкриття надзвичайно важливим. Адже воно, по суті, показує, як далеко сягає ця незвичайна репродуктивна стратегія. Зазначимо, що "непорочне зачаття" вже задокументовано у птахів і крокодилів, що дає дослідникам можливість припустити, що ця стратегія може сягати корінням до їхнього спільного стародавнього предка — динозаврів. Дослідники вважають, що вони могли мати ці чудові репродуктивні здібності.

Зазначимо, що птахи та крокодили є живими представниками загону рептилій, що називається архозаврами. Дослідники вже з'ясували, що давно цей загін також включав динозаврів і летючих рептилій. За словами провідного автора дослідження, біолога-еволюціоніста Уоррена Бута з Технологічного інституту у Вірджинії, це відкриття дає деяке дивовижне уявлення про можливі репродуктивні функції давно вимерлих архозаврів, які є родичами крокодилів та птахів. Особливо йдеться про птерозаврів та динозаврів.

Партеногенез є формою безплідного розмноження, коли самки, яким зазвичай потрібне спарювання із самцем, здатні розмножуватися без цього. Самки здатні злити дві свої клітини, щоб отримати життєздатний ембріон, який матиме, по суті, лише одного з батьків. Раніше вважали, що це надзвичайно рідкісна особливість, проте згодом стало зрозуміло, що вона часто зустрічається серед хребетних.

Партеногенез спостерігався у ящірок, змій, птахів, а тепер і у крокодилів Фото: Booth et al., Biology Letters, 2023

Таким чином дослідники виявили, що "непорочне зачаття" практикують близько 80 видів хребетних, зокрема ящірки, змії, акули та скати. За словами Бута, тепер вони з колегами припускають, що партеногенез є рисою, ймовірно, властивою їхньому далекому спільному предку. Проте дослідники також зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб перевірити це припущення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змінили гени мишей, щоб народжувалися без участі самців.