Стародавній артефакт: археологи виявили найдревнішу статую, пов'язану з буддизмом

На сході Індії археологи розкопали стародавню статую слона, яка, як вважають, виготовлена близько 2300 років тому, в часи, коли в регіоні панував буддизм. Як повідомляють вчені, слон мав велике значення як королівська тварина у Стародавній Індії, уособлюючи прихід дощів та родючість.

Очолював археологічну команду історик Аніл Дхір у супроводі інших членів Індійського національного фонду мистецтва і культурної спадщини (INTACH). Їхні розкопки принесли результати у квітні, коли вони натрапили на цю статую біля берегів річки Дайя в районі Пурі в штаті Одіша. Спочатку команда проводила дослідження долини річки Дайя, щоб задокументувати її історичну спадщину, і була в захваті, коли виявила велику кількість реліквій з давньої епохи буддизму, який процвітав у цьому регіоні, пише Live Science.

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Серед похованих скарбів, знайдених в околицях села, команда виявила архітектурні фрагменти буддійського храму. Крім того, вони зазначили, що статуя слона має дивовижну схожість з іншою скульптурою слона, виявленою в Дхаулі, стародавньому буддійському центрі, розташованому приблизно в 19 кілометрах вище за течією річки. Статуя з Дхаулі датована періодом між 272 і 231 роками до нашої ери.

Згідно із заявою INTACH, заплави річок Дайя і Мандакіні можуть похвалитися великою кількістю буддійських старожитностей, що ще більше підкреслює історичне значення регіону. Окрім буддійських артефактів, історичні записи вказують на будівництво форту на цьому місці в 16 столітті. Залишки оборонних стін і рову, пов'язані з цим фортом, виявила команда INTACH.

Важливість мотиву слона в буддизмі добре задокументована, він з'являється в численних буддійських пам'ятках Фото: INTACH/Anil Dhir

Важливість мотиву слона в буддизмі добре задокументована, він з'являється в численних буддійських пам'ятках. Історик Крістіан Лучаніц з SOAS при Лондонському університеті зазначив, що слони мали велике значення як королівські тварини в Стародавній Індії, символізуючи прихід мусонних дощів і уособлюючи родючість.

Пітер Харві, історик буддизму і радник з питань віри в Йоркському університеті Сент-Джон у Великобританії, пояснив, що добуддійський бог Індра часто зображувався верхи на слоні. На початку існування індійського буддизму Індру вважали учнем Будди і називали Сакра. А отже, зв'язок між слонами і буддизмом походить від казки, в якій матері Сіддхартхи Гаутами, індійського принца, який згодом став Буддою, приснилося, що в її лоно увійшов білий слон.

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