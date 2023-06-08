Небезпечна рівновага: експерти виявили часті випадки струсів мозку в жіночій гімнастиці

Витончений пірует, приголомшливе сальто назад, потужний опорний стрибок — ці маневри надають гімнастиці привабливості, але нині їх розглядають як можливу загрозу для здоров'я мозку.

Команда дослідників на чолі з доктором Стівеном Брогліо з Центру струсу мозку Мічиганського університету підняла тривогу з приводу напрочуд високого рівня струсу мозку в жіночій гімнастиці. Їхнє дослідження показало, що під час передсезонних змагань у цьому виді спорту було зафіксовано найвищий рівень струсів мозку серед усіх студентських видів спорту, навіть переважаючий футбол на 50%. Ці результати були частиною аналізу, який охоплював шість навчальних років з 2013-2014 по 2018-2019 роки, пише HealthDay.

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Раніше доктор Брогліо та його команда приділяли основну увагу таким видам спорту, як футбол і хокей, оскільки традиційно вважалося, що вони мають найвищий ризик струсу мозку. Гімнастика ніколи не входила до цього списку, дотепер. Отримані результати виявилися досить несподіваними, щоб дослідники знову звернули увагу на поліпшення заходів безпеки в цій дисципліні.

У цьому дослідженні розглядалися показники струсів мозку, пов'язані зі спортом у Національній колегіальній атлетичній асоціації, для передсезонного і регулярного сезонів.

У передсезонний період приблизно дев'ять із кожних 10 000 занять гімнасток призводили до струсу мозку, порівняно з приблизно шістьма з кожних 10 000 занять у футболі. Хоча ця статистика може здатися тривожною, у дослідженні також зазначається, що ці цифри змінюються під час регулярного сезону, коли тренування доповнюються змаганнями. Ці результати все ще вважаються попередніми, поки вони не будуть ретельно вивчені й опубліковані.

Доктор Брогліо, не будучи експертом у галузі гімнастики, утримується від визначення конкретних причин спостережуваного сплеску передсезонних струсів мозку. Однак він запевняє, що тренери не винні. Замість цього він закликає до більш тонкої розмови про наявні методи тренувань і введення нових вправ у передсезонний період, які потенційно можуть становити підвищений ризик.

Однією з істотних прогалин у дослідженнях струсу мозку, як зазначив доктор Брогліо, є недостатня увага до спортсменок. Він сподівається, що подібні дослідження допоможуть підкреслити цей недолік і надихнуть на глибше розуміння жіночого спорту.

Щодо інших результатів, то вони виявилися такими, як і очікувалося. Слідом за гімнастикою, футболом, чоловічим лакросом, жіночим волейболом, жіночим баскетболом і жіночим футболом найвищі показники струсів мозку спостерігалися в передсезонний період. Однак під час регулярного сезону ці рейтинги змістилися, включивши жіночий і чоловічий хокей, чоловічу боротьбу і жіночий хокей на траві.

У своєму заключному слові доктор Брогліо нагадує нам, що всі види спорту пов'язані з певним рівнем ризику. Проте, він стверджує: "Ми повинні постійно шукати способи зробити спорт безпечнішим. Ми хочемо оптимізувати спортивні результати, але здоровим і безпечним способом". Цю думку, безсумнівно, поділяють як спортсмени, так і любителі спорту.

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