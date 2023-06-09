Ремонт вдався. В Данії знайшли найдавніший рунічний камінь під підлогою на кухні (фото)

У селі Мосекер, розташованому неподалік від міста Рандерс, під час звичайного ремонту будинку зробили виняткову знахідку. Лене Брандт та її чоловік Андерс Нільсен натрапили на гігантський рунічний камінь вагою 900 кілограмів, коли знімали стару підлогу на кухні у своєму будинку.

Ця несподівана знахідка, що має неймовірні два метри в довжину і 80 сантиметрів в ширину, може бути одним із найстаріших рунічних каменів Данії. Визнаючи цінність каменю, Національний музей Данії офіційно класифікував його як danefæ — термін, що означає скарб — і відтоді розпочав ретельні дослідження, щоб встановити його точний вік, пише Arkeonews.

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Визначення віку каменю має першорядне значення, оскільки допоможе встановити, чи є п'ять рун, викарбуваних на його поверхні, початком або завершенням напису. Ця відмінність має неабияку вагу, адже якщо руни позначають початок тексту, то камінь, ймовірно, належить до найдавнішої групи рунічних каменів Данії, що робить цю знахідку надзвичайно рідкісним явищем.

Рунічні камені традиційно слугували пам'ятниками видатним особистостям, і у випадку з цим загадковим каменем напис потенційно може стосуватися особи, на ім'я Бйорн, Б'ярн або Бірк. Розгадка справжнього значення цих п'яти рун, які можна розшифрувати як "aft bi", представляє гостроцікаву головоломку для дослідників.

Околиці Рандерса викликають особливий інтерес у тих, хто захоплюється рунами, оскільки в цьому регіоні знайдено аж 44 рунічних камені.

Розгадка справжнього значення цих п'яти рун, які можна розшифрувати як "aft bi", представляє гостроцікаву головоломку для дослідників Фото: Arkeonews

По всій країні задокументовано приблизно 200 рунічних каменів епохи вікінгів, найдавніші з яких датуються 700-ми роками, а найпізніші — 900-ми роками.

Наразі рунічний камінь тимчасово зберігається в музеї Естляндії, де на нього чекає подальший аналіз, який проллє світло на його вік і, можливо, відкриє додаткові відомості про епоху вікінгів. Старанні зусилля експертів у цій галузі спрямовані на розкриття таємниць, що зберігаються в цьому визначному артефакті, сприяючи нашому розумінню багатого історичного минулого Данії.

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