Зашифрований магічний артефакт імператора: він може викликати духів та дарувати мудрість (фото)

Імператор Рудольф II, відомий своїм покровительством мистецтву і наукам, володів величезною колекцією скарбів у Празькому граді. Захоплення Рудольфа ІІ окультними та езотеричними науками, такими як магія, алхімія, астрологія та каббала, приваблювало до Праги відомих алхіміків та магів того часу.

Серед експонатів його легендарної Кунсткамери був дзвін, викуваний майстром Гансом де Буллем на початку 17 століття. Виготовлений зі сплаву семи металів, що асоціюються з небесними світилами, цей дзвіночок, як вважалося, мав здатність викликати духів, пише IFLScience.

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Створення Алхімічного ручного дзвону додало містики колекції Рудольфа ІІ. Ганс де Буль виготовив два дзвони з унікального сплаву золота, срібла, міді, заліза, свинцю, олова та ртуті, що символізували небесні світила. За словами швейцарського алхіміка Парацельса, це поєднання металів, відоме як "електрум", мало здатність дарувати мудрість і владу своєму власникові. Враховуючи захоплення Рудольфа II парацельсівською філософією, дзвін де Буля, безсумнівно, був бажаним доповненням до імператорської Кунсткамери.

На дзвоні виявлено чотири різні шрифти. На трапецієподібних полях над головами божеств були написи, що нагадують сирійську мову, давню мову Сирії. Над планетарними символами ручку прикрашали знаки, схожі на арабські, а на залізному калаталі — івритські літери, хоча їхня розбірливість бажає кращого.

Наразі розшифрувати 163 літери на дзвоні виявилося марною справою. Складені з десяти грецьких літер, отримані "слова" ледве вимовляються, що ставить науковців у глухий кут. Спокусливо припустити, що спіралеподібний текст може містити заклинання, можливо, призначене для виклику надприродних істот, описаних Парацельсом.

Однак залишається невизначеність щодо того, чи містить цей сценарій прихований зміст, який ще належить розгадати, чи це просто приклад безглуздих написів, які часто зустрічаються на магічних предметах.

На дзвоні виявлено чотири різні шрифти Фото: Hans Bulla, ©KHM-Museumsverband, (CC BY-NC-SA 4.0)

Щоб розгадати таємниці, закладені в шифрі дзвону, дослідники звернулися до історичних шифрів, що використовувалися в той самий період. Одним із можливих варіантів є "поліфонічний" шифр, де кожен символ шифру відповідає одній або кільком буквам мови оригіналу.

Він відрізняється від "гомофонного" шифру, як, наприклад, той, що використовував серійний вбивця Зодіак у 1960-х роках, де кожна буква замінюється різними шифросимволами. Історичні приклади поліфонічних шифрів, такі як Папський шифр, використовували цифри з крапками для позначення окремих літер і груп літер.

Однак розгадування таких шифрів може виявитися надзвичайно складним без знання конкретного методу шифрування або мови, що лежить в основі шифру, якою може бути латинська, німецька або грецька.

Латинська мова слугувала лінгва франка наукового письма в ту епоху, тоді як німецькою та чеською розмовляли при дворі Рудольфа II. У спробі розшифрувати шифри різними мовами використовувалися автоматизовані методи. Проте стислість тексту перешкоджала ефективності традиційних методів.

Головне питання, яке залишається відкритим, — чи є в письменах зрозуміле послання, приховане в них. Розгадка цієї таємниці могла б дати цінну інформацію про значення дзвону, пролити світло на шифрувальну техніку часів Рудольфа ІІ і, можливо, відкрити давно втрачені таємниці славетного двору імператора Рудольфа. Але поки загадка залишається загадкою, захоплюючи науковців і змушуючи їх шукати відповіді.

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