Ранок і опівдні на Марсі: марcохід NASA надіслав новий дивовижний знімок із Червоної планети (фото)

Вчені з NASA називають нове зображення "інопланетною листівкою".

Марсохід Curiosity зробив зображення поверхні Марса в різний час – вранці та після обіду. Деякий час він досліджував одну з ділянок на планеті і перед тим, як покинути її, зафіксував дивовижний марсіанський пейзаж. В результаті вийшло щось схоже на "листівку з Марса", як називають цей знімок вчені з NASA, пише Phys.

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Наприкінці квітня цього року марсохід Curiosity отримав із Землі велике оновлення свого програмного забезпечення, як уже писав Фокус. В результаті його працездатність збільшилася і, незважаючи на те, що він працює на планеті з 2012 року, марсохід зможе проводити свої дослідження ще кілька років.

Донедавна Curiosity проводив дослідження ділянки марсіанської поверхні під назвою Marker Band Valley і перед тим як залишити це місце він зробив дивовижне зображення. Насправді марсохід відобразив поверхню Марса у чорно-білому кольорі, але після того, як знімок пройшов обробку на Землі, де йому додали різні кольори, панорама Червоної планети стала виглядати зовсім інакше.

За словами вчених з NASA, камери марсохода зняли цю місцевість у різний час — не зовсім рано вранці і після полудня. В результаті два зображення були зроблені з різним освітленням, а потім їх поєднали в один знімок. Вчені додали синій колір до тієї частини знімка, яка була зроблена вранці, а жовтий додали до тієї, що була зроблена після обіду.

Вчені з NASA називають нове зображення "інопланетною листівкою" Фото: NASA

Цей знімок був зроблений недалеко від гори Еоліда, яка височить у кратері Гейла на Марсі і має висоту в 5 км. Цей кратер марсохід досліджує вже майже 11 років. На передньому плані можна побачити частину самого марсоходу з антенами та ядерним джерелом енергії. Також у кадр потрапив пристрій для вивчення радіації на Марсі, дані якого вчені використовують для розуміння того, як захистити від шкідливого випромінювання майбутніх перших астронавтів на Червоній планеті.

Також на зображенні можна побачити сліди, залишені Curiosity під час руху поверхнею планети, а вдалині від них знаходиться місцевість Marker Band Valley. Саме тут марсохід виявив ознаки того, що в кратері Гейла в далекому минулому існувало озеро з рідкої води.

Ще далі, в центрі і трохи правіше, на зображенні видно дві височини під назвою Bolivar і Deepdale. Саме між ними проїхав марсохід перед тим, як зробити зображення панорами Марса. До речі, Фокус вже писав про те, як у NASA дають назви кратерам, пагорбам і навіть звичайним каменям на Марсі.

Раніше Фокус писав про те, що марсохід Curiosity вкотре знайшов на Марсі незвичайну особливість місцевого ландшафту. Цей дивний камінь виглядає як відкрита книга.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, якими будуть нові орбітальні станції біля Місяця та Марса, а також як виглядатиме марсіанська колонія.