Живи швидко, помри молодим: як довго насправді могли жити динозаври

Для досягнення величезних розмірів багатьом динозаврам не потрібно було занадто багато часу.

Динозаври, принаймні багато хто з них, були найбільшими тваринами, які колись жили на Землі. Палеонтологи продовжують знаходити і зараз все нові й нові останки цих істот, завдяки чому відкриваються нові секрети їхнього життя. Скільки могли прожити динозаври насправді? Про це пише Science Focus.

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Як відомо, майже всі динозаври зникли на Землі в результаті падіння величезного астероїда приблизно 66 млн років тому. Тобто найбільші їхні представники більше ніколи не жили на нашій планеті.

У минулому палеонтологи припускали, що для досягнення величезних розмірів динозаврам потрібно багато часу. Тобто вони росли повільно протягом сотні років, а може, й довше. Але, як показують нові дані, насправді динозаври росли дуже швидко і вмирали в молодому (за мірками людини) віці.

Для того, щоб з'ясувати вік динозавра, вчені використовують той же метод, що і для визначення віку дерев. У стовбурах дерев можна знайти кільця, кожне з яких відповідає одному прожитому року. Так само можна виявити майже такі ж кільця, або лінії росту, в кістках динозаврів. Чим більше кілець, тим старша давня тварина.

Тиранозавр виростав до свого повного розміру вже приблизно до 16-22 років Фото: Smithsonian Institution

Наприклад, вчені з'ясували, що один із найвідоміших гігантських хижаків на Землі, тиранозавр, виростав до свого повного розміру вже приблизно до 16-22 років. Але вмирали представники цього виду вже у 27-33 роки.

А інші великі древні хижі динозаври, що належать до роду кархадонтозаврів, могли прожити від 39 до 53 років.

Як показують дослідження, найбільші динозаври на Землі, які мали дуже довгу шию, наприклад, бронтозавр та диплодок, також помирали у віці 40-50 років. Але існують докази того, що деякі представники цих давніх тварин могли прожити і 70 років.

Як вже писав Фокус, вчені нарешті відповіли на запитання, чи можна насправді воскресити динозаврів. Хоча "Парк Юрського періоду" представив ідею вилучення ДНК динозаврів з бурштину, реальність така, що поки що не знайдено жодної ДНК цих доісторичних тварин.

Також Фокус писав про те, що, як свідчить дослідження, динозаври могли "бачити" очима один одного. Результати вчених заперечують теорію у тому, що ссавці першими розвинули ці просунуті когнітивні здібності.