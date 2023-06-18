Апарат NASA зробив знімок інопланетного зеленого спалаху на Юпітері: що це (фото)

Космічний апарат "Юнона" надіслав на Землю нове разюче зображення атмосферного явища біля північного полюса газового гіганта.

Апарат NASA продовжує вивчення Юпітера і цього разу вчені показали унікальний знімок, на якому видно зелений спалах в атмосфері гігантської планети. Насправді, це звичайне явище, адже камера апарату "Юнона" зробила знімок місцевої потужної блискавки, пише Space.

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"Юнона" обертається навколо Юпітера по дуже витягнутій еліптичній орбіті з липня 2016 року, тобто цього року виповнюється вже 7 років, як вчені отримують унікальні дані про найбільшу планету Сонячної системи. Під час своїх прольотів повз Юпітер апарат часто наближається до полюсів планети.

"Юнона" обертається навколо Юпітера по дуже витягнутій еліптичній орбіті з липня 2016 року Фото: NASA

Під час чергового зближення апарат NASA відобразив зелений спалах, який виник від удару блискавки всередині великого атмосферного вихору поруч із північним полюсом газового гіганта. Це зображення було зроблено з відстані 32 тисячі км над хмарами Юпітера.

Апарат NASA відобразив зелений спалах, який виник від удару блискавки всередині великого атмосферного вихору поруч із північним полюсом газового гіганта Фото: NASA

За словами вчених із NASA, насправді апарат "Юнона" вже багато разів спостерігав за блискавками у щільній атмосфері Юпітера. Завдяки цим даним астрономи змогли з'ясувати, що блискавки на іншій планеті дуже схожі на блискавки, які з'являються на Землі. Хоча ці явища мають важливі відмінності.

Якщо на Землі найсильніші блискавки переважно виникають ближче до екватора планети, то на Юпітері їх частіше можна побачити якраз біля полюсів. На Землі блискавки з'являються у хмарах з води, але в Юпітері – у хмарах з розчину аміаку. Фокус вже докладно писав про те, що являють собою блискавки на Юпітері і як вони виникають на планеті.

Космічний апарат "Юнона" за час свого вивчення Юпітера здійснив уже 51 близький проліт над планетою і наступний очікується 23 червня цього року.

Такий вигляд має Юпітер. Відео було зроблено за допомогою фотографій апарату "Юнона"

Насправді, основна місія апарату NASA завершилася ще в липні 2021 року, але вчені вирішили її продовжити. Завдяки отриманим даним астрономи змогли більше дізнатися про структуру газового гіганта, як він сформувався і як розвивався далі. За словами вчених NASA, спостереження "Юнони" змінили уявлення про атмосферу планети та її надра. Місія апарату NASA триватиме ще до вересня 2025 року і зараз "Юнона" вивчає не лише Юпітер, а й його головні супутники.

Фокус вже писав про те, що справжнім сюрпризом для астрономів стало їхнє нове відкриття, яке все ще потрібно підтвердити. Моделювання вчених показує, що на супутнику Юпітера Європі взагалі може не бути повністю сформованого внутрішнього ядра.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи існує якась тверда поверхня всередині таких планет, як Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.