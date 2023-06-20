"Втрачену" на віки картину Рубенса можуть продати за 7,7 мільйона доларів (фото)

Раніше полотно помилково вважалося роботою французького художника Лорана де ла Іра. Авторство Рубенса довів рентгенівський аналіз.

Картина Рубенса, втрачена для історії та неправильно ідентифікована протягом майже 300 років, знову з'явилася завдяки рентгенівському аналізу та тепер може бути продана на аукціоні наступного місяця за 7,7 мільйона доларів. Про це пише CNN.

Фламандський художник Пітер Пауль Рубенс завершив роботу над картиною "Святий Себастьян, який опікується двома ангелами" понад 400 років тому.

На полотні зображено історію римського солдата Себастьяна, пронизаного стрілами та залишеного вмирати після того, як він звернувся до християнства, перш ніж дивовижним чином втрутилися ангели.

Картина справила сильне враження на Джорджа Гордона, співкерівника Sotheby's по роботі з картинами старих майстрів по всьому світу, коли він уперше побачив її на виставці.

"Було легко оцінити швидкість і жвавість, з якою вона була написана, що, як мені здалося, дуже сильно говорило на користь власного пензля Рубенса", — розповів він.

Картина, ймовірно, замовлена італійським дворянином та воєначальником Амброджо Спінолою, вважалася закінченою близько 1606-1608 років в Італії або близько 1609-10 років в Антверпені, коли Рубенс повернувся до свого рідного міста.

Картина зникла із зареєстрованої історії у 1730-х роках, поки знову не з'явилася в Міссурі у 1963 році. Пізніше вона була придбана нинішнім власником на аукціоні у 2008 році, де її помилково ідентифікували як картину французького художника Лорана де ла Іра.

Рентгенівський аналіз

Рентгенівський аналіз, проведений у квітні, показав, що картина – робота Рубенса та, головне, оригінальний варіант композиції. Раніше цей титул належав картині з колекції родини Корсіні, яка зараз висить у Галереї Корсіні в Римі.

Аналіз виявив зміни в остаточній картині, оскільки Рубенс вперше доводив цей сюжет до досконалості. Спочатку, наприклад, Рубенс зобразив Святого Себастьяна обличчям в інший бік, тоді як в остаточній формі картини він упустив ще одну стрілу, що пронизала праве стегно святого.

Рентгенівський аналіз виявив зміни у картині, зроблені Рубенсом

"Рубенс був одним із найвідоміших і найвидатніших художників 17-го століття, — сказав Гордон, — і художником, який справді був в авангарді розвитку бароко як художнього стилю".

Роботу буде продано з молотка в Лондоні 5 липня і, за оцінками, вона коштуватиме від 5,1 до 7,7 мільйона доларів.

Раніше ЗМІ розповіли, як і для чого Боттічеллі та да Вінчі використовували жовток у своїх картинах олією. Дослідники вважають, що цей таємний інгредієнт допомагав старим майстрам у тонкому налаштуванні властивостей олійної фарби.

У березні повідомлялося, що американський актор Джонні Депп дуже успішно пробує себе на художній ниві. Він не лише малює картини, а ще й продає їх. Так, лише за тиждень він заробив на своїх полотнах понад 21 тис. доларів, а загальна сума його доходу від продажу всіх робіт становила майже 5,5 млн доларів.