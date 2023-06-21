Видалити ген тривожності: знайдено неінвазивне вирішення проблеми за допомогою "генетичних ножиць"

У боротьбі з тривожністю у людства з'явилася нова інноваційна зброя — неінвазивна техніка CRISPR, спрямована на знищення кореня проблеми, змогла видалити у мишей ген, відповідальний за недугу.

На сьогоднішній день тривожність стає дедалі поширенішою проблемою, а рішення часто здаються обмеженими або неефективними. Однак вчені розробили новий, неінвазивний метод доставки в мозок передового інструменту редагування генів CRISPR/Cas9. Їхньою метою став ген, пов'язаний із тривожність.ю Цей унікальний метод, який поки що був випробуваний на мишах, потенційно відкриває шлях до інноваційних методів лікування, особливо для тих, кому традиційні ліки допомогти не змогли, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Група дослідників, які працюють у відомих установах по всьому світу, використовувала CRISPR/Cas9, революційний інструмент редагування генів, для деактивації гена, пов'язаного з тривожністю, у мишачої моделі. Процедура була проведена без інвазивного хірургічного втручання, що робить її новим застосуванням цієї технології. Експеримент проводився в контрольованих лабораторних умовах протягом декількох тижнів і був спрямований на вивчення нових підходів до лікування тривожних розладів, від яких страждають мільйони людей у всьому світі.

Щоб оцінити значення цієї роботи, необхідно зрозуміти поширеність і вплив тривожності. Це психічний розлад, який пов'язаний із надмірним занепокоєнням і страхом, іноді до такої міри, що порушує повсякденне життя і діяльність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2019 рік, близько 301 мільйона осіб, включно з 58 мільйонами дітей і підлітків, страждають від тривожних розладів. З появою пандемії COVID-19 ці цифри збільшилися ще на 25%. Попри традиційні методи лікування, як-от щоденне приймання ліків, багато людей практично не знаходять полегшення своїх симптомів, що підкреслює гостру необхідність в альтернативних підходах.

Дослідники вирішили цю проблему за допомогою CRISPR/Cas9. Система CRISPR/Cas9 являє собою щось на зразок молекулярних ножиць, керованих молекулою РНК, які можуть точно вирізати певні ділянки ДНК. У цьому випадку метою був ген серотонінового рецептора (HTR2A), пов'язаний із регуляцією настрою. Зниження рівня серотоніну пов'язане з тривожністю і депресією, що робить HTR2A відмінною мішенню для цього експерименту.

Однак доставити CRISPR/Cas9 у мозок не так-то просто. Його зупиняє гематоенцефалічний бар'єр — природний захисний механізм мозку, який запобігає проникненню шкідливих речовин і одночасно перешкоджає впливу терапевтичних агентів. Подумайте про це, як про суворий контроль в аеропорту, що не дозволяє пронести в літак небезпечні предмети.

У цьому дослідженні вчені використовували назальний метод доставки, що схоже на відправлення системи CRISPR/Cas9 через VIP-ворота в обхід контролю безпеки. Таким чином, вони успішно доставили систему CRISPR/Cas9 у мозок мишей, де вона ефективно відключила ген HTR2A.

Щоб зробити доставку можливою, дослідники використовували нешкідливий вірус, схожий на "нанокур'єра", для впровадження системи CRISPR/Cas9 у мозок назальним шляхом. Через п'ять тижнів після назальної доставки у мишей спостерігалося значне зниження поведінки, пов'язаної з тривогою, аналогічне результатам, які спостерігали у мишей, що отримували звичайні ліки від тривоги.

Дослідники зробили висновок: "Наші результати показують, що навіть за невеликої кількості редагування генів можна спостерігати значний ефект зниження тривожності". Цей прорив у неінвазивній доставці CRISPR/Cas9 у мозок має величезний потенціал, особливо для розроблення нових методів лікування тривожності та депресії. У світі, де проблеми психічного здоров'я перебувають на підйомі, це може стати тим самим переломом, який нам так необхідний.

Раніше Фокус писав про те, що депресію може спричинити несправна імунна система. Новаторське дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Також Фокус писав про те, що контакт з ШІ на роботі може призвести до алкоголізму та депресії. Якщо ШІ не замінить вас повністю, він може перетворити ваше робоче середовище на жах.