Еволюція забрала важливе. Вчені пояснили, що сталося з кіньми та куди зникли 7 пальців

Дослідники зробили важливе відкриття, що стосується еволюційної історії сучасних коней. Завдяки аналізу викопних останків та сучасних коней, міжнародна команда вчених виявила докази унікальної будови стопи предків сучасних коней.

Згідно з їхніми висновками, вони мали багатопалі копита з окремими пальцями. Ці предки коней, прикладом яких є гіракотерій, мали будову стопи, що нагадує сучасних тапірів, з чотирма пальцями спереду і трьома ззаду. Кожен палець мав окреме копито, яке підтримувала підошовна подушечка, пише HeritageDaily.

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На відміну від них, сучасні коні, віслюки та зебри мають один палець на нозі, який насправді є залишком третього пальця на кожній ступні. Цей єдиний палець захищений міцним ороговілим копитом, а на нижній стороні копита є трикутна жабка, яка слугує амортизатором під час пересування.

Щоб розгадати загадку зникнення цих додаткових пальців, група науковців розпочала комплексне дослідження, вивчаючи відбитки копит і кістки стоп сучасних коней, а також скам'янілі останки. Їхні спільні зусилля спрямовані на те, щоб пролити світло на еволюційний перехід від багатопалих предків до однопалих коней, яких ми знаємо сьогодні.

Професорка Крістін Дженіс, фахівчиня зі Школи наук про Землю Брістольського університету, висвітлила це питання, заявивши: "Верхні частини — залишки додаткових кісток стопи — зрослися з центральною кісткою, але де ж пальці ніг?".

Вона продовжила: "У пізніших викопних коней було лише по три пальці спереду і ззаду. Додаткові пальці, відомі як бічні пальці, у цих коней були меншими і коротшими, ніж у тапіра, і, ймовірно, не торкалися землі за звичайних обставин, але вони могли забезпечувати підтримку у виняткових ситуаціях, таких як ковзання або сильний удар".

Висновки команди вчених підтверджують давно усталене розуміння того, що ці додаткові пальці на ногах дійсно зникли в процесі еволюції. Ці результати суперечать попередньому дослідженню, опублікованому в тому ж журналі в 2018 році, яке припускало, що ці пальці могли зберегтися всередині копита.

Крім того, Алан Вінслет, член дослідницької групи, зробив важливе спостереження щодо жабки, частини копита коня. Він зазначив, що жабка, незалежна і окрема структура, еволюціонувала окремо від бічних пальців. Її основними функціями є поглинання ударів і забезпечення зчеплення під час руху коня.

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