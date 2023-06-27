Учені розповіли, чому власникам собак слід прибирати фекалії з вулиць: і справа не в естетиці

Дослідники попереджають, що екскременти улюбленців, розкидані на газонах, можуть бути набагато небезпечнішими, ніж ми могли б припустити.

Багато хто з нас стикався з ситуацією, коли звичайна прогулянка може бути затьмарена найнеприємнішим чином — ми випадково вступаємо в залишені на газоні або тротуарі собачі екскременти. З початком пандемії коронавірусу ситуація лише погіршилася — кількість власників собак значно збільшилася, а ситуація з вигулом, схоже, лише погіршилася, пише Science Alert.

Дослідники попереджають, що ця тенденція насправді може бути набагато небезпечнішою, ніж власники собак могли б припустити. І справа тут зовсім не в естетиці — вступити у фекалії справді неприємно, проте ситуація набагато серйозніша.

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Річ у тім, що собачий кал пов'язаний із хворобами, забрудненням довкілля та стійкістю до антибіотиків. Дослідники попереджають, що собачі екскременти можуть містити мікроорганізми, які викликають у людей захворювання, наприклад:

сальмонела;

кишкова паличка;

лямблії;

внутрішні паразити.

Результати досліджень також свідчать про те, що собачий кал може бути потенційним резервуаром для стійких до антибіотиків бактерій. Простими словами, взаємодія з собачим калом може обернутися для людини розвитком бактеріальних інфекцій, які важко вилікувати.

За словами наукової співробітниці Сіднейського університету Мелісси Старлінг, результати нещодавнього дослідження свідчать про те, що собачі фекалії, змиті у зливову воду, роблять значний внесок у забруднення води. Старлінг зазначає, що вони з колегами занепокоєні, адже попри всю актуальність цієї теми, вона навряд чи привернула належну увагу дослідників.

У новому дослідженні вчені з Сіднейського університету зосередилися на тому, щоб дізнатися, де собачі фекалії виявляються в громадських місцях. Статистика свідчить про те, що "найнебезпечнішими мінними полями" вважаються парки, де собак нерідко відпускають з повідцю, а також райони, близькі до автостоянок.

У більш ранньому дослідженні британські вчені виявили, те, як люди вигулюють собак і традиційно використовують територію може бути важливим фактором. Наприклад, результати дослідження показують, що наявність сміттєвих баків, морфологія шляху, видимість і розташування шляху фактично є ключовими факторами, що визначають появу собачих фекалій. Тоді дослідники також виявили, що більшість власників собак все ж чинять правильно, проте деякі з них "занадто горді", щоб прибрати за улюбленцем.

Старлінг також зазначає, що найкращий спосіб позбутися собачого калу — викинути його у сміттєве відро. Компостування потребуватиме високих температур, щоб нейтралізувати шкідливі речовини, але дослідники вважають, домашні компости навряд чи стануть достатньо гарячими. А закопування собачого калу лише призведе до того, що шкідливі мікроорганізми накопичуватимуться в ґрунті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки повертаються до господарів спинами.

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