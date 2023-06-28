У який місяць року найлегше схуднути: вчені з'ясували, коли найкраще сідати на дієту

Оксфордське дослідження може здивувати багатьох людей, які підбирають час для початку схуднення. Результати показали, що найкращий період для початку — аж ніяк не сонячне літо.

Нові дослідження показують, що якщо ви плануєте сісти на дієту, то найкращим часом для цього може бути січень. Так, незважаючи на те, що цей місяць відомий порушенням фітнес-рішень, виявляється, що дієтники, які починають свій оздоровчий курс у січні, скидають більше ваги, ніж ті, хто починає його в будь-яку іншу пору року, пише Daily Mail.

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Дослідники з Оксфордського університету під керівництвом дієтолога доктора Дімітріоса Кутукідіса поставили собі за мету вивчити цей феномен, знаючи, що втрата ваги є однією з найпопулярніших новорічних цілей. Однак, оскільки багато людей відкрито зізнаються в тому, що збиваються зі шляху до здоров'я, було незрозуміло, чи справді початок дієти в січні успішніший, ніж в інший час.

Для дослідження вони простежили за більш ніж 85 000 людей, середній вік яких становив 65 років, що долучилися до програми профілактики діабету з січня 2017 року по грудень 2018 року. У всіх цих людей був підвищений рівень цукру в крові, але діабет ще не розвинувся. У рамках програми їх заохочували до більш здорового харчування, фізичних вправ і зниження ваги за допомогою очних або онлайн-сесій.

Ті, хто сідає на дієту в січні, втрачають у середньому 2,5 кг порівняно з 1,6 кг влітку Фото: Daily Mail

Результати показали, що за шість місяців учасники програми втратили в середньому близько 2 кг або 2,3% від маси тіла. Однак найбільше схудли ті, хто почав дієту в січні, втративши в середньому 2,54 кг, порівняно з 1,61 кг у тих, хто почав дієту в літні місяці.

Аналізуючи ці результати, можна дійти висновку, що менталітет "нового початку", який приходить із Новим роком, у поєднанні з тиском суспільства та агресивним маркетингом програм зі зниження ваги, створює потужний мотиватор. У результаті люди, які розпочинають дієту в січні, як правило, більш активні і згодом скидають більше кілограмів.

І навпаки, люди, які починають дієту в серпні, який зазвичай є місяцем відпусток, досягли найменшого успіху, втративши в середньому 1,65 кг. Це може бути пов'язано з відсутністю рутини і наявністю більшої кількості спокус, що ускладнює дотримання дієти.

Попри те, що ці результати дають цікаве уявлення про успішність дієт, дослідники підкреслюють, що вони є обсерваційними. Крім того, вони враховували сезонні коливання маси тіла — люди зазвичай важать більше взимку і менше влітку.

Доктор Кутукідіс припустив, що успішне зниження ваги в січні може бути пов'язане з підвищеною мотивацією, яка часто пов'язана з новорічними резолюціями і відчуттям "нового початку". Така мотивація призводить до активнішої участі в програмі і, отже, до більшої втрати ваги.

Однак важливо підходити до зниження ваги здоровим і стійким чином. Британська асоціація дієтологів застерігає від менталітету "новий рік, новий ти", який часто призводить до краш-дієт і згубно впливає на психічне здоров'я. Замість цього вона рекомендує зосередитися на додаванні до свого раціону більш здорових продуктів, наприклад, клітковини, а не на надмірному обмеженні споживання їжі.

Якщо ви замислюєтеся про дієту, то, можливо, варто розглянути січень як відправну точку. Тільки не забувайте підходити до неї виважено і позитивно, щоб домогтися довгострокового успіху.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.