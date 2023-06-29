NASA планує видобувати цінні ресурси на Місяці вже через 10 років

Американське космічне агентство відправить скоро на Місяць дві місії, де вперше візьмуть участь жінки і темношкірі астронавти.

У NASA заявили про свої амбітні плани почати видобуток цінних ресурсів на Місяці вже у 2032 році, пише The Guardian.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Востаннє нога людини топтала місячний реголіт 51 рік тому, коли астронавти місії "Аполлон-17" завершили своїм польотом на наш супутник першу місячну програму NASA під назвою "Аполлон". Нова місячна програма також носить ім'я давньогрецького бога, точніше богині Артеміди (Artemis по-англійськи і зараз найчастіше використовують саме англомовну назву).

Наприкінці 2025 року (хоча, можливо, це станеться у 2026 році) нова група американських астронавтів, серед яких уперше буде жінка і темношкірий астронавт (наразі невідомо, буде це жінка чи чоловік) здійснять посадку на Місяць. Ця місія має назву Artemis 3. У такий спосіб NASA хоче започаткувати часті польоти на наш супутник для його подальшого дослідження, створення тут постійно бази і згодом отримані знання будуть використані для першої в історії висадки людини на Марсі.

Згідно з повідомленням NASA, освоєння Місяця відбуватиметься в тісній співпраці з приватними американськими компаніями, а також планується залучення космічних агентств інших країн світу.

NASA планує налагодити видобуток корисних ресурсів на Місяці вже на початку наступного десятиліття, а в 2032 році американці збираються побудувати на Місяці справжній переробний завод. У найближчому майбутньому на Місяць мають доставити першу експериментальну бурову установку для видобутку місячного ґрунту.

Американське космічне агентство відправить скоро на Місяць дві місії, де вперше візьмуть участь жінки і темношкірі астронавти Фото: NASA

Спочатку вчені планують налагодити способи видобутку кисню і води на Місяці, а потім і інших корисних копалин, таких як залізо та багатьох інших. І воду, і кисень зможуть використовувати астронавти не лише для життя, а й для виробництва ракетного палива. У NASA сподіваються, що приватні компанії стануть одними з перших, які зможуть заправляти свої ракети паливом, створеним на Місяці.

До того, як перші в 21 столітті люди ступлять на поверхню Місяця, наприкінці наступного року четверо американських астронавтів здійснять 8-денну подорож до нашого супутника. Тобто вони просто подивляться на Місяць з орбіти, зроблять кілька витків навколо Місяця і повернуться назад на Землю. У цій місії, яка отримала назву Artemis 2, вперше візьмуть участь жінка-астронавт і темношкірий астронавт. Фокус уже писав докладно про учасників цього польоту до Місяця.

Раніше Фокус уже писав про те, що вчені провели експеримент на Землі і показали, що добувати кисень на Місяці реально.

Також Фокус писав про новий транспортний засіб, який допоможе майбутнім підкорювачам Місяця краще досліджувати його поверхню.

Як уже писав Фокус, крім багатьох небезпек, які можуть чекати на астронавтів на Місяці, найбільшу проблему для них становитиме місячний пил.