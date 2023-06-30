Французький шахрай чи ацтек-ювелір: вчені нарешті розкрили, хто створив кришталеві черепи

Знамениті кришталеві черепи протягом багатьох років привертали до себе увагу, захоплюючи своєю містичністю та походженням. Ці артефакти стали предметом численних спекулятивних теорій, пов'язаних з інопланетними художниками, екстрасенсорними технологіями та магічними властивостями.

Ці черепи, яких налічується близько дванадцяти, можна знайти в різних музеях і приватних колекціях по всьому світу, їхній розмір варіюється від кількох дюймів до кулі для боулінгу. Вперше ці блискучі предмети з'явилися на світ у 1856 році, коли Британський музей придбав мініатюрний череп, нібито виготовлений руками ацтеків. Однак точне джерело походження цього експоната залишається невизначеним, пише IFLScience.

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Згодом Британський музей придбав ще один кришталевий череп у 1897 році у відомого ювелірного магазину Tiffany & Co. Цей череп наразі експонується. Хоча спочатку вважалося, що він належить до доколумбової епохи, музей стверджує, що спроби перевірити його автентичність за допомогою технологічних засобів були невдалими, що призвело до значної невизначеності щодо його походження.

Інші кришталеві черепи різних розмірів з'явилися в колекціях Мексиканського національного музею антропології та Смітсонівського інституту. Однак лише у 1950-х роках мінеролог Вільям Фошаг викрив один із цих черепів як підробку. Проникливе око Фошага виявило явні ознаки сучасних ювелірних інструментів, які використовували під час його створенні.

Протягом двадцятого століття на антикварних аукціонах з'явилося ще кілька кришталевих черепів, зокрема один, проданий англійському глибоководному рибалці в 1943 році, відомий як "Череп приреченості".

Легенда приписує цьому артефакту надприродні властивості, наприклад, випромінювання синього світла з очей і збої в роботі комп'ютерів. Проте очевидно, що череп є сучасним витвором, майстерно виготовленим із застосуванням сучасних технологій.

Хоча черепи посідають чільне місце в ацтекській іконографії, часто з'являючись у різьбленні на стінах стародавніх храмів і зображеннях божеств, жодного кришталевого черепа не задокументовано під час археологічних розкопок у Мексиці чи деінде. Навпаки, зображення черепів, знайдених на ацтекських поселеннях, зазвичай вирізані з базальту, а не з кришталю.

Хоча черепи посідають чільне місце в ацтекській іконографії, часто з'являючись у різьбленні на стінах стародавніх храмів і зображеннях божеств, жодного кришталевого черепа не задокументовано під час археологічних розкопок у Мексиці чи деінде Фото: The Trustees of the British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)

На рубежі тисячоліть археологи почали підозрювати, що більшість, якщо не всі, ацтекські кришталеві черепи підроблені. У 2008 році з'явилися переконливі докази, коли анонімний дарувальник надіслав череп до Смітсонівського інституту, стверджуючи, що він придбаний у 1960 році і раніше належав мексиканському диктатору Порфіріо Діасу.

Антропологиня Джейн Макларен Волш у співпраці з Маргарет Сакс з Британського музею дослідила череп зі Смітсонівського інституту та лондонський зразок. Використовуючи електронну мікроскопію, вони визначили, що обидва черепи вирізані за допомогою обертових коліс — техніки, несумісної з майстерністю ацтеків. Крім того, череп зі Смітсонівського музею мав обробку, виконану за допомогою синтетичного абразиву під назвою карборунд, речовини, винайденої відносно недавно.

Волш і Сакс далі ретельно вивчили кварцовий матеріал черепів, проаналізувавши його рідкі та тверді вкраплення. Їхні висновки вказували на "мезотермічне метаморфічне середовище" походження породи, виключаючи Центральну Америку і пропонуючи Бразилію або Мадагаскар як ймовірні джерела.

Отже, Волш і Сакс дійшли висновку, що жоден з черепів не може належати до доколумбового походження, а навпаки, обидва, ймовірно, виготовлені менш ніж за десять років до їхнього придбання.

Хоча повна історія всіх кришталевих черепів залишається невловимою, записи вказують на те, що череп, який зараз зберігається в Британському музеї, спочатку придбала компанія Tiffany & Co. у французького дилера, на ім'я Ежен Бобан. Десятиліттями раніше Бобан демонстрував два кришталевих черепи на Всесвітній виставці в Парижі, коли працював офіційним археологом мексиканського двору Максиміліана.

Однак, попри свою приналежність до Французької наукової комісії в Мексиці, Бобан не мав повноважень професійного археолога, хоча в молодості він проводив особисті, неофіційні розкопки в Мексиці.

Наскільки відомо, Бобан був першим постачальником кришталевих черепів у ХІХ столітті, що збігається з появою автентичних ацтекських артефактів у музеях по всьому світу та захопленням громадськості цією загадковою стародавньою цивілізацією.

Відсутність кришталевих черепів під час археологічних розкопок не завадила Бобану видавати свої творіння за справжні ацтекські реліквії. Багато музеїв були готові прийняти автентичність цих кришталевих черепів, знаючи, яку привабливість вони мають для відвідувачів.

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