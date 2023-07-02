У пошуках Ненсі. Британські археологи шукають останки найвідомішої слонихи Англії

Археологи з південного Глостерширу розпочали пошуки місця поховання відомої слонихи 19-го століття, яка була частиною мандрівного звіринця. Хоча історики зазвичай розкопують древні пам'ятки, їхню увагу привернули пошуки легендарної тварини, на ім'я Ненсі.

Вважається, що вона загинула в 1891 році після того, як втекла і наїлася отруйного тисового листя. За місцевою легендою, її останнє пристанище знаходиться десь у містечку Кінгсвуд, пише the Guardian.

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Wessex Archaeology, провідній організації, що спеціалізується на археології та спадщині, доручено провести геофізичне дослідження з метою виявлення можливих слідів Ненсі.

Том Річардсон, геофізик, пояснив, що їхня команда звикла до різних видів досліджень, але пошук поховань слонів вікторіанської епохи — це нова справа. Він висловив упевненість, що радіолокаційне обладнання, яке науковці використають, зможе виявити могилу такого розміру, оскільки воно залишить значну порожнину.

У вікторіанську епоху і на початку 20-го століття звіринці з екзотичними тваринами полонили уяву публіки і були надзвичайно популярною формою розваг. Ці звіринці часто могли похвалитися великою колекцією тварин, придбаних за шалені гроші у дилерів, які мали агентів у великих портових містах, таких як Ліверпуль.

До колекції входила дев'ятирічна слониха Ненсі, а також верблюди, леви і левиці, бенгальські тигри, священний індійський бик, леопарди, білі і бурі ведмеді, гієна і зграя вовків Фото: The National Fairground and Circus Archive/The University of Sheffield

Кінгсвудська слониха належала звіринцю Бостока і Вомбвелла, який, як повідомляла газета "Брістоль Мерк'юрі" у 1891 році, став табором на вісім днів біля станції Лоуренс Хілл, неподалік від Кінгсвуда. До колекції входила дев'ятирічна слониха Ненсі, а також верблюди, леви і левиці, бенгальські тигри, священний індійський бик, леопарди, білі і бурі ведмеді, гієна і зграя вовків.

Рада Південного Глостерширу замовила Wessex Archaeology ці пошуки в межах проєкту регенерації вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів, спрямованого на відродження Кінгсвуда і прилеглих територій, включаючи часткову пішохідну схему.

Доктор Стів Уорд, історик і письменник, охарактеризував пошуки як захопливий квест з вивчення місцевої історії.

Ці виставки вважалися освітніми, і сім'ї заохочували приводити своїх дітей, щоб вони могли спостерігати за тваринами. Однак, простого спостереження було недостатньо; публіка також прагнула розваг, що призвело до виступів доглядачів тварин, особливо з великими хижаками і слонами.

Доктор Уорд визнав, що сучасна свідомість, найімовірніше, засудила б поводження з тваринами у 19-му столітті. Проте, враховуючи контекст того періоду, багато тварин отримували належний догляд, оскільки їхній добробут був важливим для існування власників звіринців.

Слони, зокрема, мали значну цінність, і їхня втрата стала б значним ударом. Записи свідчать, що доглядачі задовольняли кожну їхню потребу, навіть спали поруч із ними, щоб бути ближчими.

Відкриття крокодила 19-го століття під шкільним класом у Рондді, Уельс, під час ремонтних робіт минулого року демонструє, що поховані істоти, які спочатку вважалися міфом, справді можна знайти. За словами доктора Уорда, незалежно від результату пошуків Кінгсвудську слониху, її легенда житиме.

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