Таємниця грецької мавпи. Відкриття приматів, яке переписало історію

Розкриваючи таємницю бронзового віку, нещодавні дослідження кидають виклик попереднім припущенням про торговельні шляхи, висвітлюючи більш взаємопов'язаний світ, ніж ми могли собі уявити.

На залитих сонцем стінах Акротирі, стародавнього міста, розташованого на мальовничому грецькому острові Санторіні, захопливі фрески вже понад пів століття вражають уяву істориків. Відкриті у 1960-1970-х роках, ці фрески показали яскравий світ, застиглий у часі, даючи змогу зазирнути у витончене суспільство, яке процвітало понад 3600 років тому, пише GreekReporter.

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Серед безлічі тварин на фресках зображення блакитних мавп десятиліттями спантеличувало експертів. Спочатку вважалося, що це африканський вид мавп. Вважалося, що тварини уособлюють контакт між Егейським морем, будівельниками Акротирі та Єгиптом, якому сприяли успішні торгові шляхи.

Однак зараз з'явився новий погляд на цю проблему. Простеживши разючу схожість між мавпами на розписах і лангурами, видом, що походить з Індійського субконтиненту, команда приматологів кидає виклик поширеному припущенню і припускає розгалуженішу мережу торговельних шляхів.

Настінні розписи Акротирі збереглися завдяки попелу від виверження вулкана, що накрив місто у 16 чи 15 столітті до нашої ери, перетворивши катастрофу на несподівану знахідку для археологів.

Завдяки цим творам мистецтва проступають спокусливі натяки на розвинену цивілізацію, попри неможливість розшифрувати найдавніші егейські письмена. Складність і заплутаність зображених сцен проливають світло на витонченість тогочасного суспільства, економіки та культури.

Розгадка таємниці ідентифікації цих мавп стала унікальним викликом для дослідників. Зображенням тварин цієї епохи часто бракує специфіки, необхідної для впевненої ідентифікації певних видів. У випадку з мавпами, відсутність фізичних залишків із поселень Егейського моря ще більше ускладнює справу.

Основна теорія, що пов'язує їх з Африкою, ґрунтується на тому, що Єгипет був найближчим регіоном, де мешкали місцеві популяції мавп, а також мав налагоджені торговельні зв'язки з Егейським морем.

Відійшовши від традиційного підходу, Марі Парейя та її команда приматологів співпрацювали з археологами та мистецтвознавцями, щоб ретельно вивчити картини. Аналізуючи такі фактори, як колір хутра, малюнок, розмір тіла, пропорції кінцівок і положення хвоста, дослідники прагнули розкрити справжню ідентичність цих загадкових істот.

Цікаво, що мавпи на фресках мають характерний сіро-блакитний відтінок. Хоча жодна жива мавпа не має блакитного хутра, деякі види мають невеликі ділянки блакитної шкіри, як, наприклад, мандрил.

Маючи разючу схожість із намальованими мавпами, лангури рухаються в особливій манері, що є ключовою відмінною рисою, яка допомогла їх ідентифікувати.

Відкриття цих індійських лангурів, розписаних у Стародавній Греції, дає гостроцікаве уявлення про міжнародні зв'язки світу бронзового віку. Археологічні дані вказують на те, що народи Егейського моря мали доступ до широкого спектра мінералів, зокрема олова, лазуриту та сердоліку, що походили з регіонів аж до західного кордону сучасного Ірану.

Однак, дивовижний рівень художньої деталізації фресок Акротирі дозволяє припустити, що художники могли безпосередньо зустрічатися з живими тваринами під час своїх подорожей за кордон, що свідчить про глобалізовану природу того часу.

Фрески поселення бронзової доби Акротирі

Це міждисциплінарне дослідження показує важливість співпраці між науковцями з різних галузей. Без досвіду приматологів впевнена ідентифікація цих тварин залишилася б недосяжною. І навпаки, археологи, можливо, не розпочали б дослідження цих давніх взаємодій людини і приматів без інсайтів.

Спільними зусиллями вони розплутали захопливу історію стародавніх торговельних мереж і міжкультурних контактів, поглибивши наше розуміння взаємозв'язку цивілізацій у далекому минулому.

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