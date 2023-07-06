Більше не застрягнуть у горлі. Створено кардинально нову альтернативу таблеткам

Минули ті часи, коли доводилося насильно ковтати великі гіркі пігулки або несмачні сиропи. Їм на заміну скоро прийде безболісна, ефективна та екологічно чиста альтернатива.

Мільйони людей по всьому світу щодня стикаються з, здається, нездійсненним завданням — переконати дітей і літніх людей прийняти ліки. Причин відмови незліченна кількість. Іноді це гіркий смак, іноді — дискомфорт від проковтування великої таблетки. Однак усе це може залишитися в минулому завдяки дослідникам із Національного університету Сінгапуру (НУС), які розробили просту у використанні оральну плівку для доставки ліків. Ба більше, цей метод також є екологічно чистою альтернативою традиційним методам доставки. Про цю інноваційну розробку повідомляється на сайті університету.

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Вчені фармацевтичного факультету НУС, розуміючи труднощі введення ліків маленьким дітям і літнім людям, зробили крок до того, щоб зробити цей процес менш складним. Їхньою відповіддю на виклик стала оральна плівка — круглий тонкий лист, який прикладається до внутрішньої поверхні порожнини рота. У цьому місці знаходяться крихітні кровоносні судини, що забезпечують швидке всмоктування ліків прямо в кровотік, минаючи травну систему. Ця особливість особливо корисна для пацієнтів, які страждають від нудоти, блювоти, труднощів із ковтанням або проблем із всмоктуванням у кишечнику.

Ці оральні плівки, розміром не більші за монету, містять ліки в попередньо змішаній формі. Для їхнього приготування дослідники змішують інгредієнти, додають суміш у плівку, а потім сушать її в малопотужній печі. Готові до використання плівки запечатуються в компактну упаковку для поширення.

Коли плівку поміщають до рота, вона розширюється і розчиняється протягом певного періоду часу, вивільняючи ліки. Плівку, що залишилася, можна легко видалити або безпечно проковтнути — всі її інгредієнти їстівні та нешкідливі.

Команда НУС вважає, що такий підхід не тільки знижує ризик вдавитися, пов'язаний з рідкими ліками і великими капсулами, а й мінімізує помилки при дозуванні. Вони спираються на результати попередніх досліджень, які показали, що помилки під час приймання рідких ліків трапляються значно частіше, ніж під час приймання таблеток.

Ще однією перевагою цього методу є його екологічність. Плівки створюються на вимогу для кожного пацієнта, що усуває необхідність у надмірному пакуванні або пристроях для вимірювання дози, таких як шприци та голки. Таке пакування значно знижує вплив на навколишнє середовище під час доставки ліків.

Стартап із НУС уже займається комерціалізацією оральної плівки. Вони мають намір застосувати цю інновацію для пацієнтів, які перебувають на фінальній стадії життя, даючи їм змогу отримувати необхідні препарати без болісних ін'єкцій. Під час майбутніх досліджень буде також вивчено ефективність цього методу доставки ліків для пацієнтів з епілепсією.

"Плівка дуже проста у використанні, тому пацієнти отримують можливість легко вживати ліки з потрібним дозуванням, не виходячи з дому, — каже Суй Юнг Чан, провідний дослідник цього проєкту. Цей прорив є значним кроком уперед в орієнтованій на пацієнта і персоналізованій медицині, обіцяючи більш безпечне, просте і екологічне майбутнє для доставки ліків.

Раніше Фокус писав про створення керованої камери-таблетки, як альтернативи ендоскопії. Вчені вперше випробували мікро-камеру з магнітним управлінням, завдяки якій сканування шлунка стає таким же простим, як проковтування таблетки.

Також Фокус писав про те, що більшість людей неправильно приймають таблетки. Як зазначають експерти, майже всі люди п'ють пігулки однаково — ковтаючи ліки стоячи, проте такий спосіб не найефективніший і найшвидший.