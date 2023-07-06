Моторошні кадри. Мавпа з'їла своє дитя, протягавши його у руках кілька днів, немов ляльку (відео)

Дослідники зазначають, що подібні випадки канібалізму у мавп надзвичайно рідкісні, а в неволі вони й зовсім раніше не спостерігалися.

Несамовиті кадри були зняті у неволі в сафарі-парку Двур Кралове в Чехії, на північний схід від Праги. На кадрах видно, як самка спочатку оглядає тіло свого дитинчати, намагається захистити його від інших мавп, а потім продовжує переміщатися по вольєру. Зрештою вона починає їсти своє дитя, пише Daily Mail.

Моторошнувата подія була детально описана в нещодавно опублікованому дослідженні вчених із Пізанського університету в Італії, які вели спостереження в сафарі-парку ще 2020 року. Науковці зазначають, що акти материнського канібалізму в мавп рідкісні, проте часом це все ж таки трапляється. Утім, дослідники зазначають, що їм уперше вдалося спостерігати за подібною поведінкою мавпи у неволі під час дослідження.

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Автори дослідження зазначають, що немовля від самого початку не вирізнялося міцним здоров'ям, а тому померло вже за кілька днів після народження. Мати носила його тіло кілька днів, але врешті-решт просто з'їла. Дослідники зазначають, що важко зробити якісь однозначні висновки про мотивацію або потенційні причини такої поведінки матері.

У дослідженні йдеться про те, що самка дрила (Mandrillus leucophaeus) на ім'я Кумасі народила маля 24 серпня 2020 року, за 9 днів після народження дитинчати доглядачі парку зрозуміли, що малюк мертвий, проте причину його смерті встановити так і не вдалося. Утім, дослідники зазначають, що дитинча від народження не вирізнялося сильним здоров'ям. Науковці зазначають, що протягом перших 6 днів жодної агресії щодо дитини з боку матері не було помічено, однак вони не можуть повністю виключити можливість дітовбивства.

Далі дослідники кілька днів спостерігали, як мати та інші члени групи взаємодіють із мертвим тілом дитинчати, до того моменту, як Кумасі з'їла його. На відео видно, як вона дбала про тіло свого малюка і захищала його від зазіхань іншої дорослої самки, яка також виявляла до нього інтерес. Крім того, вчені виявили двох дорослих самців, які також намагалися взаємодіяти з тілом — дослідники припускають, що вони намагалися знайти ознаки життя.

На кадрах також видно, як один із самців привітав матір загиблого дитинчати, доторкнувшись до неї ніс до носа, а потім торкнувся мертвого малюка. Наступного дня дослідники спостерігали, як Кумасі почала їсти своє мертве дитинча, поки від нього майже нічого не залишилося.

Обережно, відео містить жорстокі сцени!

Автори дослідження зазначають, що незадовго до акту канібалізму мати дитинчати та інші члени групи були помічені за тим, що "тягали, обертали та кидали труп дитинчати". Передбачається, що така поведінка могла бути "тестом на реакцію", щоб переконатися, що воно дійсно мертве.

Дослідники зазначають, що наразі вони не можуть виключити роль неволі у виникненні канібалізму. Утім, у більш ранніх спостереженнях учені бачили кілька випадків канібалізму серед диких приматів, таких як тамарини, орангутанги, макаки, шимпанзе і бонобо. У випадку з двома останніми, матері з'їдали частини своїх дитинчат і ділилися шматочками м'яса з іншими учасниками групи.

Науковці зазначають, що випадок у Чехії вельми відрізняється від тих, що вже були описані, адже мати сама поїдала своє дитя і захищала його мертве тіло від намірів інших. Дослідники також зазначають, що достеменно невідомо, чому примати роблять це, однак припускають, що це еволюційна риса. Нібито акт канібалізму може допомогти матері народити здорове потомство в майбутньому: поповнює запаси енергії після пологів, покращує подальший репродуктивний успіх і робить самку більш здоровою.

Також дослідники вважають, що вік дитинчати також може стати фактором, який впливає на те, чи почне мати поїдати своє дитя. Передбачається, що чим молодше дитинча, яке помирає, тим менше шансів, що мати почне його їсти, оскільки їхній зв'язок не настільки міцний.

Раніше Фокус писав про те, що вчені застукали милих мавпочок за моторошним актом канібалізму.