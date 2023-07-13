Позаземне життя або щось інше: марсохід NASA зробив важливе відкриття на Червоній планеті

Марсохід Perseverance знайшов різноманітні органічні сполуки на Марсі.

Згідно з новим дослідженням, марсохід Perseverance виявив різні органічні молекули на Марсі, які, зокрема, є основою для всього відомого нам життя. Але ці сполуки можуть мати як біологічне, так і геологічне походження, пише Space.

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Учені з Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, що в США, представили результати нового дослідження, заснованого на знахідках марсохода Perseverance, які він зробив у кратері Єзеро. Цей кратер, як показують різні дані, був у далекому минулому наповнений рідкою водою, а це означає, що тут могло існувати позаземне життя.

На дні кратера є різні мінерали, які можуть зберігати в собі органічні сполуки. Вони являють собою молекули, які складаються з вуглецю із домішками таких елементів як водень, кисень, азот, фосфор і сірка. Часто такі сполуки вважають основними будівельними блоками для всього відомого нам життя. Раніше їх уже знаходили в метеоритах, що прилетіли на Землю з Марса, а також у кратері Гейла, де їх знайшов інший марсохід — Curiosity.

У межах нового дослідження вчені проаналізували дані, отримані марсоходом Perseverance за допомогою приладу SHERLOC. Він призначений для проведення дрібномасштабного аналізу органічних молекул прямо на Марсі та є першим подібним інструментом на іншій планеті.

Результати показують, що марсохід NASA виявив органічні сполуки в пробах, узятих із 10 гірських порід у кратері Єзеро. Вік цих гірських порід становить від 2,3 до 2,6 млрд років, а це свідчить про те, що будівельні блоки, необхідні для життя, могли існувати на Марсі дуже довгий час у різних місцях.

Марсохід NASA виявив органічні сполуки в пробах, узятих із 10 гірських порід у кратері Єзеро Фото: NASA

Водночас, за словами вчених, вони обережно підходять до такого роду аналізу, адже органічні сполуки можуть мати як біологічне, так і геологічне походження. Тобто перш ніж говорити про те, що ці молекули є ознаками позаземного життя, потрібно виключити всі інші процеси, у результати яких вони могли з'явиться.

Тому вивчення того, які органічні молекули існують на Марсі та як вони були створені, є ключем до розуміння того, існувало чи ні коли-небудь на Червоній планеті позаземне життя, кажуть учені.

Дослідники виявили в нових даних марсохода ознаки існування різноманітних органічних молекул. Учені припускають, що їхня поява в місцевих мінералах пов'язана з існуванням рідкої води на поверхні Марса. Поки що повністю ідентифікувати конкретні органічні молекули не вдалося, адже для ретельнішого аналізу потрібно, щоб ці зразки були доставлені на Землю. А це станеться, згідно з планом NASA, не раніше, ніж на початку наступного десятиліття.

Про те, що умови для підтримки позаземного життя на Марсі все-таки були протягом сотень тисяч років, показало інше дослідження, яке також було націлене на вивчення загадкового супутника Сатурна Титана, як уже писав Фокус.

Фокус також писав про те, що апарат Європейського космічного агентства показав, який вигляд мають Земля та Місяць із орбіти Марса. Можливо, такими ці два об'єкти ви ще не бачили.