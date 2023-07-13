Два маленьких дивних об'єкти. Орбітальний апарат показав, який вигляд мають Земля і Місяць із Марса (фото)

Такими нашу планету і наш супутник, ви, найімовірніше, ще не бачили.

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Космічний апарат Mars Express, який належить Європейському космічному агентству (ЄКА), надіслав нові світлини, де можна побачити Землю і Місяць такими, якими вони виглядають з орбіти Марса. І виглядають вони дуже дивно: велика біла точка, поруч з якою пролітає менша біла точка, пише Space.

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За словами вчених з ЄКА, можливо, це не найбільш дивовижний знімок Землі і Місяця з космосу, але він показує, наскільки далеко Марс знаходиться від нашої планети.

Такими нашу планету і наш супутник, ви радше за все ще не бачили Фото: ESA

Цей новий знімок 20-річного космічного апарату вчені порівняли зі знаменитим зображенням Землі, яке зробив ще 33 роки тому космічний апарат "Вояджер-1". На світлині, зробленій з відстані в 5,9 млрд км, Земля виглядала ще меншою і була ледве помітною крапкою. Цей знімок отримав назву Pale Blue Dot, тобто "блідо-блакитна крапка" і здебільшого його не перекладають з англійської мови.

Pale Blue Dot. Крихітна точка посередині коричневої смуги праворуч — Земля з відстані 5,9 млрд км Фото: NASA

Звісно ж відмінності між фотографіями Mars Express і "Вояджера-1" є, адже на нових знімках наша планета все-таки має чіткіший вигляд, адже середня відстань Марса від Землі становить 225 млн км. Річ у тім, що Марс то наближається до нашої планети, то віддаляється під час свого орбітального руху навколо Сонця. За словами вчених, на новому знімку Землю можна порівняти за розмірами з мурахою, на яку людина дивиться з відстані в 100 метрів.

Mars Express спостерігав за рухом Землі і Місяця з орбіти Марса протягом двох днів у травні та одного дня в червні, якраз перед тим, як ЄКА провело перше в історії передавання зображень з іншої планети в прямому ефірі. Як уже писав Фокус, на нових знімках Марса можна побачити, який вигляд ця планета має насправді. За словами вчених з проєкту Mars Express, нові знімки Землі і Місяця не мають великої наукової цінності, просто дослідники вирішили зробити черговий портрет рідного дому.

У 2003 році Mars Express зробив знімок Землі та Місяця з відстані у 8 млн км від нашої планети Фото: ESA

Орбітальний апарат Mars Express вирушив на вивчення Червоної планети в червні 2003 року, а вже за місяць надіслав першу фотографію Землі та Місяця з відстані у 8 млн км від нашої планети. У грудні 2003 року апарат вийшов на орбіту навколо Марса і відтоді не припиняє свою наукову діяльність у космосі. Попри свій вік апарат працюватиме на орбіті навколо Марса ще щонайменше до кінця 2026 року. За словами вчених, можливо, якщо всі прилади працюватимуть нормально, то місію Mars Express буде продовжено ще на кілька років.

Mars Express вирушив на вивчення Червоної планети в червні 2003 року Фото: ESA

Фокус уже писав про те, що всю Сонячну систему можна знайти тут, на Землі, і розташована вона у Швеції. Річ у тім, що в цій країні розташована унікальна модель нашої зоряної системи, яка розташована на всій території Швеції, починаючи з її столиці.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що у двох відомих кратерах на Марсі протягом дуже тривалого часу перебувала вода в рідкому вигляді. І цього часу було достатньо для того, щоб тут могло існувати мікробне життя. У цьому ж дослідженні вчені зробили важливе відкриття про річки на головному супутнику Сатурна.