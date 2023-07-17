Virgin Galactic анонсувала перший цивільний політ: названо вартість квитка (фото)

Хоча перші туристи, які були військовими, полетіли на космічному літаку ще в червні, тепер же оголошено про те, що це перша цивільна місія в космос.

Компанія Virgin Galactic готується до першого повністю цивільного туристичного польоту до кордону, де починається космос. З огляду на те, що на висоті 85 км уже можна побувати в невагомості на борту космічного літака, то такі польоти вважаються певною мірою польотами і в космос. У межах нової місії, яка отримала назву Galactic 02, вирушать у навколоземний простір троє туристів уже 10 серпня цього року, пише Daily Mail.

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Компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic оголосила про те, що перші цивільні космічні туристи полетять на висоту приблизно 85 км над поверхнею Землі вже 10 серпня.

Відомо про те, що першими щасливчиками стали троє землян, імена яких не називають. Але всі троє заплатили за місце на космічному літаку VSS Unity або 250 тисяч доларів (така ціна була кілька років тому під час перших бронювань), або ж нинішню ціну в 450 тисяч доларів. У Virgin Galactic заявили, що імена космічних туристів назвуть під час прямої трансляції польоту 10 серпня.

У межах нової місії, яка отримала назву Galactic 02, вирушать у навколоземний простір троє туристів уже 10 серпня цього року Фото:

На сьогоднішній день вже 800 осіб забронювали місця на космоплані VSS Unity, щоб побачити Землю практично з космосу і кілька хвилин побувати в стані невагомості. Весь політ має зайняти приблизно 90 хвилин.

Кількість нових космічних туристів може зрости, адже попередня місія Galactic 01 показала, що у компанії Бресона все йде за планом. Детально про цей політ Фокус уже писав.

Поки SpaceX Ілона Маска і Blue Origin Джеффа Безоса використовують свої ракети для запуску космічних кораблів і корисних навантажень у космос, Бренсон обрав інший підхід для запуску свого космічного літака. Для цього використовується літак-носій VSS Eve. Таким чином не потрібно дуже багато палива та інших супутніх витрат для здійснення польоту.

Літак-носій VSS Eve і літак VSS Unity, прикріплений внизу

Також Фокус писав про те, який вигляд має всередині космічний літак VSS Unity, а також про інші його особливості.

Нагадуємо, що нещодавно стався вибух під час випробувань нової космічної ракети в Японії. Серія невдач переслідує цю країни, якщо говорити про дослідження космосу.