Бійка віком 125 млн років: знайдено скам'янілість ссавця, який вчепився в динозавра (фото)

Палеонтологи виявили унікальну скам'янілість, у якій навіки застигли дві тварини у смертельній сутичці.

Палеонтологи знайшли приголомшливу скам'янілість динозавра і ссавця, схожого на борсука, які зійшлися в смертельній сутичці, пише DailyMail.

Скам'янілість відображає сутичку, яка сталася 125 млн років тому, коли хижий ссавець напав на великого травоїдного динозавра. Відкриття є одним із перших свідчень того, що ссавці нападали на динозаврів, які були більшими за них, а не тільки на дитинчат.

За словами вчених, скам'янілі рештки динозавра колись належали пситтакозавру, який був не більшим за великого собаку. Його ім'я перекладається як "ящірка-папуга", що досить точно відображає зовнішній вигляд динозавра.

Борсукоподібним ссавцем виявився представник виду репеномам (Repenomamus robustus). Якщо порівнювати з динозаврами, то цей ссавець не може похвалитися страхітливими розмірами. Проте репеномами були одними з найбільших ссавців крейдяного періоду, коли цей вид ще не домінував на Землі.

Унікальну скам'янілість, у якій майже повністю збереглися скелети обох істот, знайшли в китайській провінції Ляонін. При більш пильному погляді на скам'янілість видно, як відважний представник ссавців забрався на спину динозавра і стискає його у своїх щелепах.

Хижий ссавець напав на динозавра Фото: окаменелость

Хижий ссавець впився в ребра динозавра, а свої задні лапи використовує для того, щоб міцніше вчепитися у здобич.

Ссавець впився в ребра динозавра Фото: окаменелость

Вчені вважають, що ця парочка могла бути похована під зсувом, який міг статися внаслідок виверження вулкана.

"Дві тварини зійшлися у смертельній сутичці, і це одне з перших свідчень, що демонструють хижацьку поведінку ссавця по відношенню до динозавра. Співіснування двох видів тварин не нове, але хижацька поведінка, яку демонструє скам'янілість, є унікальною", — каже співавтор дослідження з Канадського музею природи Джордан Меллон.

Нагадаємо, скам 'янілість стародавньої тварини може змінити історію деяких ссавців. Річ у тім, що ссавці, які відкладали яйця, еволюціонували не на одному континенті.