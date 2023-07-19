Алкоголіки мимоволі. Фруктові рослини споюють тварин, сприяючи своєму поширенню

Тропічний ліс зберігає в собі п'янку таємницю — фрукти, що ростуть там, містять алкоголь, а ссавці, які їх поглинають, не можуть ним насититися.

Якщо замислитися над тим, що приваблює ссавців до фруктів у тропічних лісах, то на думку спадають такі відповіді, як солодкий смак, яскравий колір і приємний запах. Але в останню чергу ви віднесли б до причин... алкоголь. Але саме цей несподіваний компонент дослідники з Університету Калгарі, Канада, додали до списку привабливості фруктів, пише New Scientist.

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Більшість фруктів, що ростуть у цих лісах, містять спирт природного походження, що виробляється дикими дріжджами в процесі ферментації. Хоча про це було відомо і раніше, залишалася неясною роль, яку цей спирт відіграє у взаємодії рослин і тварин. Нещодавно завершене дослідження, проведене під керівництвом Джулії Казорсо, спробувало відповісти на це питання.

Група дослідників почала роботу зі збору різних плодів понад 70 видів рослин у тропічному сухому лісі в Коста-Риці. Для вимірювання вмісту алкоголю плоди поміщали в пластикові пакети на годину, а потім за допомогою алкотестера брали пробу повітря всередині пакета.

Виходячи з того, що ми знаємо про харчові уподобання різних тварин, дослідники розділили фрукти на категорії. Так, дрібні, яскраво забарвлені плоди, найімовірніше, з'їдять птахи, а великі, більш тьмяні плоди, найімовірніше, приваблять ссавців. Вважалося, що м'які, соковиті плоди приваблюють і тих, і інших. Після врахування плодів, для яких розмір вибірки був занадто малий, для остаточного аналізу було відібрано 37 видів.

Алкоголь був виявлений у 78% цих фруктів. Ба більше, у тих фруктах, які найчастіше поїдалися ссавцями, вміст алкоголю був вищим. Найвищу концентрацію алкоголю, що перевищує 1,5%, було виявлено в ямайській сливі.

Алкоголь може служити індикатором того, що стиглий, цукристий фрукт має більшу поживну цінність. Інші дослідження засвідчили, що деякі ссавці, наприклад лемури і мавпи, віддають перевагу фруктам з високим вмістом алкоголю.

Але справа не тільки в смаку. Ссавці, у пошуках їжі покладаються на свій нюх. Джулія Казорсо пояснила, що алкоголь, зокрема етанол, є помітним компонентом ароматного коктейлю, який фрукти виділяють у навколишнє середовище, що може приманити голодних ссавців.

Мільйони років тому, на початку крейдяного періоду, рослини не почали самі виробляти алкоголь, але вони почали вирощувати великі соковиті плоди, наповнені цукрами, які ідеально підходять для бродіння. Приблизно в той самий час з'явилися дріжджі, які почали споживати ці цукри і, зокрема, виробляти етанол, створивши симбіотичні відносини. Ця взаємовигідна ситуація поширюється і на дріжджі, і на ссавців, оскільки ссавці допомагають розповсюджувати не тільки насіння рослин, а й спори дріжджів по навколишньому середовищу.

Хоча вміст алкоголю в окремих фруктах відносно невеликий, ситуація стає цікавою, якщо взяти до уваги дрібних ссавців, які можуть з'їсти велику кількість фруктів. Це може призвести до досить значного вмісту алкоголю в крові. Однак природа, проявивши геніальність, забезпечила багатьох із цих ссавців ферментами для перероблення алкоголю і тих одурманюючих речовин, на які він перетворюється, що являє собою цікавий приклад еволюції в дії.

Це відкриває абсолютно новий погляд на складну роботу природи. Поєднання приємного смаку, привабливого запаху і тонкого балансу алкоголю у фруктах може бути важливим фактором, що визначає поширення насіння в тропічних лісах.

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