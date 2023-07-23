Дитя, що дає надію. В США самець горили ошелешив доглядачів зоопарку, народивши дитинча (відео)

Дослідники зазначають, що народження цього дивовижного малюка дає всьому виду надію на виживання.

У зоопарку й акваріумі Колумбуса самець горили на ім'я Саллі народив малюка, чим вельми здивував і ошелешив доглядачів зоопарку. Зі зрозумілих причин працівники зоопарку в Огайо не очікували, що горила вагітна та здатна привести у цей світ потомство, пише IFLScience.

Доглядачі зазначають, що Саллі 8 років і, як вважалося до цього моменту, у нього були чоловічі репродуктивні органи, а тому народження дитинчати горили стало вельми несподіваною подією для всіх працівників зоопарку. Чому ж ніхто не знав про те, що Саллі носить малюка, та чи справді він був чоловіком?

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За словами представників зоопарку, проблема полягає в тому, що визначити стать молодих горил досить складно. Приблизно до 8 років самці та самки не особливо відрізняються розміром, а також у них відсутні статеві органи, що виступають. Лише з віком самці та самки стають сексуально диморфними — простими словами, починають мати досить різний вигляд.

Науковці зазначають, що лише у віці близько 12 років або більше самці набувають характерного великого розміру, у них зґявляється срібляста спина та великі опуклості на голові, які дослідники називають сагітальними гребенями.

Саллі живе в зоопарку Колумбуса з 2019 року, коли її привезли сюди разом із матір'ю та іншими членами загону. Горилі лише 8 років, що робить її достатньо дорослою для розмноження, проте недостатньо дорослою, щоб проявилися явні ознаки статі. Олії у вогонь додає й те, що горили не виявляють зовнішніх ознак вагітності, як це відбувається в людей. Річ у тім, що дитинчата горил від природи набагато менші, ніж дитинчата дітей, і без проблем поміщаються в і без того великих животах горил.

За словами дослідників із Міжнародного фонду горил Даяна Фоссі, які спостерігають за тваринами в їхньому природному середовищі існування та захищають їх, їхні співробітники завжди приємно здивовані, коли їм доводиться побачити новонародженого, оскільки цей процес неможливо спрогнозувати, а тому поява на світ малюка завжди є приємним сюрпризом.

Співробітники зоопарку також заявили, що вони в захваті від появи ще одного представника цього виду, що перебуває під загрозою зникнення. Зазначимо, що 1956 року саме зоопарк Колумбуса став першим зоопарком у світі, який привітав народження дитинчати горили. Науковці зазначають, що це є важливою частиною роботи, спрямованої на збереження цих прекрасних тварин.

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