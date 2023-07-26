Остання місія підводного човна SM UC-55: науковці виявили затонулий корабель Першої світової

Спустившись на 105 метрів у темряву, відважні дайвери розпочали місію, щоб розкрити таємниці, приховані в уламках SM UC-55, давно втраченого підводного човна, який колись плавав глибинами Лервікського каналу.

Дослідники, які розслідують корабельну аварію біля берегів Шетландських островів, ідентифікували судно як SM UC-55, німецький підводний човен, що належав до класу UC II, групи з 64 підводних човнів, які використовували Імператорські військово-морські сили Німеччини під час Першої світової війни, пише HeritageDaily.

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Підводний човен SM UC-55 під командуванням обер-лейтенанта Хорста Рюле фон Лілієнштерна (Horst Rühle von Lilienstern) з екіпажем з двадцяти шести осіб брав участь у потопленні дев'яти кораблів за всю свою історію.

25 вересня 1917 року підводний човен SM UC-55 вийшов з острова Ге́льголанд із завданням встановити міни в Лервікському каналі, стратегічній зоні, що слугує південним шляхом до порту Лервік на Шетландських островах.

Трагедія сталася, коли підводний човен займався мінними операціями. Він зіткнувся з втратою обшивки, що призвело до занурення за межі своєї робочої глибини. Це призвело до затоплення носових відсіків, виходу з ладу акумуляторної батареї та накопичення газу хлору.

Зрозумівши, що судно не підлягає порятунку, капітан віддав наказ спливти на поверхню і підготуватися до спуску на воду. Однак SM UC-55 помітив озброєний траулер "Моравія", а також есмінці HMS Tirade і HMS Sylvia. HMS Sylvia випустив снаряди і глибинні бомби, що призвело до знищення підводного човна.

Уламки SM UC-55 знову виявили в 1985 році на глибині 105 метрів. Нещодавно команда водолазів провела візуальний огляд, який підтвердив приналежність судна до давно втраченого підводного човна.

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