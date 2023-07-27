Доісторична математика: археологи знайшли камінь для обчислень віком 8 тис. років (фото)

У районі Борнова в Ізмірі, Туреччина, під час розкопок кургану, якому 8500 років, виявили незвичайну знахідку. Дослідники натрапили на древній камінь, який використовували для обчислень.

Дивовижною знахідкою є 8000-річний камінь, який, як вважають, відігравав важливу роль у стародавніх обчисленнях на цьому місці. Цей камінь, що нагадує за розміром велику квасолю, має характерні риси рівностороннього чотирикутника. Прикметно, що камінь виготовлений із чорного гематиту — мінералу, який привертав увагу кольором і гладкою поверхнею, пише Arkeonews.

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Значення цих стародавніх каменів для обчислень не можна недооцінювати. Вони дають цінну інформацію про математику доісторичної епохи, а також, як зазначив Зафер Дерин, викладач кафедри археології Університету Еге: "Ці типи каменів продовжували використовувати як ваги в побуті за 4000 років до нашого часу. Це полегшило обчислення та підрахунок у соціальному житті".

Курган Єшилова Хьойюк (Yeşilova Höyük), вперше виявлений у 2003 році, відтоді став археологічним раєм, що приваблює дослідників з усіх куточків світу. Розкопки розпочалися у 2005 році під егідою Археологічного музею Ізміра, Міністерства культури і туризму Турецької Республіки та Університету Еге.

Ця історична скарбниця щороку дає безліч важливих знахідок, які проливають світло на життя перших поселенців в районі Ізміра вздовж узбережжя Егейського моря.

Цей камінь, що нагадує за розміром велику квасолю, має характерні риси рівностороннього чотирикутника Фото: AA

Датований періодом раннього неоліту близько 6500 років до н. е., курган є найдавнішим поселенням у всьому регіоні. Розкопки на цьому місці вже виявили безцінні сліди епохи неоліту, що дають змогу глибше зрозуміти культуру давніх поселенців та їхнє оточення.

Серед знахідок — розташування будинків поокремці з різними системами дахів, що відрізняє його від інших сучасних пам'яток, таких як Каталхоюк в центральній Анатолії, де будинки розташовані впритул один до одного.

Насамкінець, знахідка 8000-літнього каменя-цифри є свідченням історичного значення цього місця і його внеску в наше розуміння доісторичної епохи. Розкопки продовжують відкривати захопливі деталі про життя давніх поселенців в Ізмірі, додаючи цінні шматочки до пазла історії людства в цьому регіоні.

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