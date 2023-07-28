Ось вона, Матриця. Всесвіт створили в лабораторії інопланетяни: нова теорія вченого з Гарварду

Астрофізик Аві Леб запропонував свій варіант появи нашого Всесвіту: його створила технологічно дуже сильно розвинена позаземна цивілізація.

Учений вважає, що його нова теорія походження Всесвіту поєднує релігійне уявлення про творця зі світським уявленням про квантову гравітацію, пише Scientific Ameriсan.

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Аві Леб і його теорії

Аві Леб, астрофізик із Гарвардського університету, дуже добре відомий у науковому співтоваристві своїм нестандартним мисленням і незвичайними теоріями. У минулому він говорив, що відомий міжзоряний об'єкт Оумуамуа був створений інопланетянами, що в Сонячній системі літають мільярди інопланетних космічних зондів, і що тільки за допомогою ШІ можна буде вступити в перший контакт із позаземною цивілізацією. Також нещодавно Леб знайшов на дні Тихого океану, як він стверджує, уламки космічного апарату інопланетян. Але тепер Леб запропонував нову теорію, згідно з якою наш Всесвіт могла створити в лабораторії технологічно розвинена позаземна цивілізація.

Всесвіт створила дуже розвинена позаземна цивілізація

За словами вченого, зараз існує багато теорій про те, як з'явився Всесвіт, але досі невідомо, що ж було до Великого вибуху. Згідно з гіпотезою Леба свою руку (або може бути щось інше) до створення нашого Всесвіту доклали інопланетяни, які перебувають на найвищому етапі розвитку.

Вчений вважає, що така цивілізація могла створити необхідні технології, які дали б змогу інопланетянам створити дочірній Всесвіт із нічого за допомогою квантового тунелювання. Таким чином нова теорія походження Всесвіту об'єднує релігійне уявлення про творця зі світським уявленням про квантову гравітацію.

"У нас немає теорії, яка об'єднує дві головні основи фізики — квантову механіку і гравітацію. Але подібну теорію могли б створити технологічно дуже просунуті інопланетяни, що допомогло б їм розробити технологію створення дочірніх Всесвітів", — каже Леб.

Астрофізик Аві Леб запропонував свій варіант появи нашого Всесвіту: його створила технологічно дуже сильно розвинена позаземна цивілізація Фото: Daily Mail

Нова шкала вимірювання рівня розвитку цивілізацій

Науковець вважає, що рівень розвитку цивілізації потрібно вимірювати не за допомогою знаменитої шкали Кардашева, що ґрунтується на кількості споживаної енергії такою цивілізацією і на можливості її добувати у великих масштабах космосу. Натомість слід вимірювати рівень розвитку здатністю цивілізації відтворювати астрофізичні умови, які призвели до її існування.

"Оскільки в нас немає можливості відтворити умови, які призвели до нашого існування, ми є технологічною цивілізацією низького рівня, цивілізацією класу С. Але ми постійно руйнуємо наше середовище проживання за допомогою технологій, тому взагалі нас можна віднести до нижчого рівня — цивілізації класу D. Цивілізація класу B може регулювати умови у своєму безпосередньому оточенні, щоб бути незалежною від своєї зірки-господаря, а цивілізація класу А може відтворити космічні умови, які призвели до її існування, а саме створити в лабораторії дочірній всесвіт", — вважає Леб.

Вчений вважає, що така цивілізація могла створити необхідні технології, які дали б змогу інопланетянам створити дочірній Всесвіт із нічого за допомогою квантового тунелювання Фото: Live Science

Шукайте інопланетян, інакше чекає доля динозаврів

За словами вченого, саме ті дуже розвинені цивілізації є рушійною силою космічного природного відбору. Тому астрофізик вважає, що нам потрібно продовжувати активно шукати позаземні цивілізації, які стоять на більш високому рівні розвитку.

"В іншому разі все для нас може закінчитися погано, як це сталося з динозаврами, що були "володарями" Землі, поки астероїд не зіпсував їхню ілюзію", — каже Леб.

Якщо припустити, що теорія Леба правильна, то виникає низка супутніх питань. Чи можуть наші творці маніпулювати нами і контролювати наше життя? А що якщо ми просто перебуваємо у високотехнологічній симуляції, як припускають деякі вчені? У 1999 році автори фільму "Матриця" вже показали, як це може бути. Навіть без інопланетян.

Як уже писав Фокус, здається вчені змогли зрозуміти, чому наш Всесвіт взагалі може існувати і не є абсолютно порожнім космосом.

Що стосується роздумів Аві Леба про Оумуамуа, то Фокус уже писав, чому астрофізик не вважає його природним об'єктом.

Також Фокус писав докладно про теорію Леба, яка стосується наявності мільярдів космічних зондів інопланетян у Сонячній системі.

Аві Леб також пояснив, чому саме ШІ зможе налагодити контакт з інопланетянами, а не самі люди, як уже писав Фокус.

Також докладно про те, що виявив Аві Леб під час пошуків так званих уламків космічного зонда позаземної цивілізації, вже писав Фокус.