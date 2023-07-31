Стародавній маяк і район вікінгів: археологи виявили загублені скарби міста Батонея

Розкопки в давньогрецькому місті Батонея, розташованому в басейні озера Кючюкчекмедже в стамбульському районі Авджилар, принесли значні відкриття.

Розкопки виявили ранні хетські сліди, що робить їх найважливішою знахідкою в дослідженні. Слід зазначити, що це перший випадок виявлення хетських слідів на європейському континенті. Історичне значення Батонеї ще більше показують сліди фракійсько-фрігійських племен, існування яких колись стало предметом суперечок. Однак тепер підтверджено, що вони мігрували з Босфору до Анатолії за 3 000 років до нашої ери, пише Arkeonews.

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Професорка Шенгюль Айдингун (Şengül Aydıngün), керівниця розкопок, описала Батонею як дивовижне портове поселення, а не просто стародавнє місто. Протягом багатьох років воно слугувало важливим центром, який надавав життєво необхідні послуги для навколишніх територій.

Розкопки привернули увагу всього світу з моменту їхнього початку у 2008 році.

Знахідки в Батонеї включають сліди двох стародавніх гаваней, так званих "Великої" і "Малої", які датуються елліністичним і римським періодами відповідно. Під час розкопок також виявили стародавній маяк.

Починаючи з 2011-2012 років, під час розкопок знайшли різні споруди, зокрема стародавні портові будівлі, велику відкриту цистерну, яку, як вважають, побудував імператор Костянтин Великий близько 330 р. н. е., залишки замку та розлогий палацовий комплекс, прикрашений мозаїчними підлогами.

Крім того, виявлені підземні водні канали та стародавні дороги, що дають цінну інформацію про інфраструктуру та планування міста.

Вид із висоти пташиного польоту на руїни великого порту Фото: Murat Öztürk

Неймовірне відкриття сталося, коли в межах стародавнього міста археологи натрапили на сліди кварталу вікінгів. Польський експерт з історії вікінгів Блажей Станіславський (Blazei Stanislawski), який приєднався до команди, засвідчив наявність семи доказів, що вказують на перебування вікінгів у Батонеї.

Артефакти, знайдені в цих спорудах, включаючи невеликі предмети, кераміку та амфори, стали свідченням широкої морської торгівлі між численними стародавніми центрами в регіонах від західного до східного Середземномор'я.

Ця торговельна мережа з'єднувала такі місця, як Іспанія, Італія, Сицилія, Марокко, Єгипет, Ліван, Фінікія, Сирія та острови Егейського моря протягом V-VI століть до нашої ери.

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