"Це безумство!": після підриву на Каховському водосховищі розпочалися пошуки стародавніх скарбів (фото)

Керамічні черепки Бронзового століття, частини кам'яних сокир, яким близько 1000 років, ядра козаків 17 століття — археологи знаходять на Каховському водосховищі елементи давньої української культури. І, за словами В'ячеслава Саричева з Національного заповідника "Хортиця", Україна "шматочок за шматочком" дистанціюється від Росії.

Після підриву дамби на Каховській ГЕС у червні цього року, вода витекла з резервуара, розташованого вище за дамбу, а на його дні стали знаходити стародавні артефакти. Про це повідомляє The New York Times.

Після початку повномасштабної війни в Україні робота археологів значно ускладнилася. Російські війська грабували музеї і виносили з них цінні експонати. Військова техніка опинилася на деяких місцях розкопок, зокрема й там, де розташовані стародавні поховання. Багато хто з українських археологів, як і представники інших професій, пішли на війну і віддали свої життя.

Вид з острова Хортиця на Каховське водосховище

Але за кілька тижнів після підриву дамби археологи та пересічні громадяни почали знаходити стародавні артефакти на дні водосховища: частини кам'яних сокир, яким близько 1000 років, німецькі шоломи, ядра козаків 17 століття.

"Раніше нічого подібного не було, — розповіла Євгенія Синиця, голова Української асоціації археологів. — Це безумство".

Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища Археолог на березі

"Ми знаходимо елементи давньої культури, нашої давньої культури. Шматочок за шматочком — ми дистанціюємося від Росії", — сказав В'ячеслав Саричев із Національного заповідника "Хортиця".

Каховське водосховище

Конкуренція з боку підпільних старателів

Знайдені предмети очищаються, сортуються, перевіряються і додаються в каталоги. На робочому столі та підвіконні в кабінеті археолога Волкова лежать сотні всіляких артефактів.

Стародавні артефакти, укладені в мішки

Представники цієї професії, які визначають, до якого століття належить той чи інший предмет, стикаються з безліччю складнощів. Одна з таких — "підпільні старателі", які шукають наукові артефакти, щоб продати на чорному ринку.

Дно осушеного Каховського водосховища

Поліціянти вже затримували деяких чоловіків із металодетекторами в руках і великими навушниками на голові.

Нагадаємо, що українські вчені рятують археологічні знахідки біля Хортиці.

Також повідомлялося, що в Кабміні розповіли, як долають наслідки підриву Каховської ГЕС. Через два місяці після теракту фахівцям вдалося прокласти десяту частину труб, необхідних для відновлення водопостачання 1 млн осіб.