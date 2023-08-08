Назвали Хупезухом: у доісторичних морських рептилій знайшли зуби-фільтри, як у китів (фото)

Учені з Китаю та Великої Британії розповіли про деталі черепа ранньої морської рептилії, яку назвали Хупезухом. Про родичів іхтіозаврів стало відомо 50 років тому, але поки їхній спосіб життя ще вивчений мало.

Викопна скам'янілість, яку виявили в Китаї, засвідчила, що ще 250 мільйонів років тому в однієї з груп рептилій уже були фільтри для проріджування планктону, як у китів. Про це повідомляє Phys.org.

Спільне дослідження вчених із Китаю та Великої Британії показало деталі черепа ранньої морської рептилії, яку назвали Хупезухом.

У неї були м'які тканини, а завдяки розширеній ділянці горла істота могла поглинати великі маси води зі здобиччю, такою як креветки. Ба більше, у цих особин були структури, схожі на ті, якими вусаті кити фільтрують здобич. Щетинки на рогових пластинах тварин захоплювали планктон, ракоподібних та інших дрібних риб, а солона вода поверталася назовні.

"Ми були вражені, виявивши ці елементи у такої ранньої морської рептилії", — сказав керівник дослідження Зічен Фан з Уханьського центру геологічної служби Китаю.

За його словами, Хупезух був унікальною групою в Китаї та близьким родичем іхтіозаврів. Про них стало відомо 50 років тому, але спосіб їхнього життя поки що вивчений недостатньо.

Черепи Хупезуха (ліворуч і в центрі) і малого смугастика (праворуч) показують однакову довгу пащу з вузькими рихлими кістками, що вказує на горловий мішок, який розширюється.

"Представники виду Хупезух жили в Китаї в ранньому Тріасовому періоді, близько 248 млн років тому. Вони брали участь у величезному і стрімкому заселенні океанів", — пояснив професор Майкл Бентон, співробітник Брістольського університету.

Він також додав, що це була епоха потрясінь, яка настала після трьох мільйонів років величезного масового вимирання наприкінці Пермського періоду, під час якого загинула більша частина всього живого на планеті.

Згодом ці великі морські рептилії повністю змінили морські екосистеми.

Нагадаємо, що китайські вчені знайшли вимерлий гібрид динозавра і птаха, який 120 млн років тому був веганом. Зразок Джехолорніса вважається раннім із відомих свідчень існування птахів, які харчувалися листям.

Також повідомлялося, що виявлено частини "тіла" стародавньої тварини, але ніхто не знає, хто це.