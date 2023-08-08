Червона планета набирає швидкість. На Марсі відбуваються серйозні зміни: що з'ясували вчені

Доба на Марсі стає коротшою, і астрономи поки що не знають, чому на планеті відбуваються зміни.

За допомогою даних посадкового апарату InSight, який уже припинив свою роботу, вчені змогли виміряти швидкість обертання Марса. Вони вперше виявили, що ця швидкість зростає, що призводить до зменшення тривалості доби на Червоній планеті, пише Phys.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature, отримали нові дані про швидкість обертання Марса, вивчивши інформацію, зібрану посадковим апаратом InSight за допомогою приладу RISE. Астрономи з'ясували, що швидкість обертання Червоної планети зростає приблизно на 4 кутових мілісекунди на рік. Таким чином доба на Марсі стає коротшою на частку мілісекунди на рік. Але вчені поки що не знають точно, чому відбувається це прискорення обертання Марса.

Поки що існує кілька теорій з цього приводу, які ще потребують свого підтвердження. Одна з них пов'язана з накопиченням льоду в полярних регіонах планети або з рухами масивів суходолу, який з'явився після танення деяких ділянок крижаного покриття. Зсув маси планети може призвести до того, що її обертання може трохи прискориться, вважають учені.

Також учені виміряли рівень коливання Марса, яке називається нутація і відбувається через рух його рідкого ядра. Ці дані дали змогу вченим визначити розмір ядра, і виявилося, що воно має радіус приблизно 1835 км.

Доба на Марсі стає коротшою, і астрономи поки що не знають, чому на планеті відбуваються зміни Фото: NASA

Потім учені порівняли цю цифру з двома попередніми вимірами ядра, отриманими за допомогою сейсмометра InSight. Зокрема, вони перевірили, як сейсмічні хвилі проходять через надра планети, тобто відбиваються вони від ядра чи безперешкодно проходять через нього. Враховуючи ці дані, астрономи дійшли висновку, що радіус ядра Марса становить від 1790 до 1850 км. Сам же Марс майже у 2 рази менший за Землю за розмірами і його приблизний діаметр становить 6800 км.

Вчені також отримали більш детальну інформацію про форму ядра Марса. Дані показали, що форму ядра не можна пояснити тільки його обертанням. Ця форма вимагає наявності областей трохи більшої або меншої щільності, похованих глибоко в мантії.

Нагадуємо, що в NASA офіційно оголосили про припинення роботи апарату InSight у грудні минулого року. Цей посадковий апарат успішно проводив вивчення Марса з 2018 року, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що в NASA провели перевірку нових двигунів, призначених для ракети, яка доставить зразки гірської породи з поверхні Марса в космос. Далі їх забере космічний апарат і доставить на Землю.

Також Фокус писав, що вчені розповіли, що станеться з тілом людини в разі смерті астронавта під час польоту на Марс або ж після приземлення на Червоній планеті.

Нагадуємо, що NASA продемонструвало, який вигляд має новий надзвуковий літак, призначений не для польотів у космос. З його допомогою вчені тестуватимуть нову технологію, як уже писав Фокус.