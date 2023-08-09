Смертоносні, як атомна бомба. Експеримент NASA випадково "випустив" у космос величезні камені (фото)

Під час перевірки технології планетарного захисту удар апарату NASA по астероїду призвів до появи великих уламків.

Учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США, з'ясували, що після удару апарату DART по навколоземному астероїду Діморф, у космос полетіло 37 великих каменів. Це означає, що нова технологія планетарного захисту може спровокувати появу додаткових проблем для Землі, пише Daily Mail.

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У вересні 2022 року космічний апарат DART врізався в астероїд Діморф (він обертається навколо іншого астероїда — Дідім), щоб змінити його орбіту. Таким чином вчені змогли підтвердити ефективність нової технології, за допомогою якої можна захистити Землю від небезпечних астероїдів.

Учені вивчили дані спостережень космічного телескопа Габбл і дійшли висновку, що внаслідок удару в космос полетіло 37 великих уламків астероїда розміром до 6 метрів. Усі вони полетіли зі швидкістю приблизно 20 тисяч км/год.

Фотографію астероїдів Дідім (зліва вгорі ) і його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Хоча жоден із цих каменів не летить у бік Землі, все ж нове дослідження показує, що нова технологія планетарного захисту може створити додаткові проблеми під час зміни траєкторії польоту небезпечного астероїда.

Так виглядав астероїд Діморф за 2 хвилини до зіткнення з ним апарату DART Фото: NASA

За словами вчених, навіть якщо один 5-метровий уламок астероїда впаде на Землю, то в результаті виділиться стільки ж енергії, скільки виділилося під час падіння атомної бомби на японське місто Хіросіма в 1945 році. Тобто, самі по собі уламки, що відлетіли від цільового астероїда, можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони вріжуться в нашу планету, тому що вони матимуть величезну швидкість.

Уламки астероїда Діморф Фото: NASA

Хоча Діморф не є небезпечним астероїдом, оскільки він літає на відстані в 10 млн км від Землі, все ж його обрали як об'єкт для тестування нової технології планетарного захисту. Усі 37 каменів не летять у бік Землі, але в майбутньому, якщо подібна технологія буде застосована до ближчого до нас небезпечного астероїда, то такі уламки все ж таки можуть завдати шкоди планеті, вважають учені.

Автори дослідження продовжать спостереження за цими каменями, щоб розрахувати їхню більш точну траєкторію польоту, і припускають, що їхні результати потрібно враховувати під час планування майбутніх подібних місій.

Фокус уже писав про ще одне дослідження, яке було присвячене вивченню наслідків зіткнення апарату DART з астероїдом Діморф.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яким чином деякі астероїди можуть знайти магнітне поле.

Нагадуємо, що вчені вперше виявили за допомогою ШІ небезпечний астероїд, який інакше могли б і не помітити, як уже писав Фокус.