Морський Тутанхамон. У Єгипті виявили рештки унікального стародавнього кита: він жив 41 млн років тому (фото)

Палеонтологи представили новий вид давно вимерлих китів, і вони були справжніми карликами порівняно з іншими базилозаврами.

Учені представили результати нового дослідження в журналі Communications Biology, згідно з яким, виявлені рештки стародавньої морської тварини належать до нового, невідомого раніше виду. Цей стародавній кит прожив недовге життя, і враховуючи, що його виявили в Єгипті, то він отримав ім'я на честь фараона Тутанхамона, пише Live Science.

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Палеонтологи виявили в охоронюваній території Ваді-ель-Раян в оазисі Файюм, що в Єгипті, рештки вимерлого невідомого раніше виду китів. Як показав аналіз, цей кит жив 41 млн років тому, якраз тоді, коли предки сучасних китів завершували свій еволюційний перехід із життя на суші до життя в океані.

Учені припускають, що за життя стародавній кит мав довжину 2,5 метра та важив приблизно 187 кг. Новий вид вимерлих морських істот отримав назву Tutcetus rayanensis на честь місця, де виявили рештки, а також на честь фараона Стародавнього Єгипту Тутанхамона. Як відомо, цей фараон прожив лише 18 років, і, як показало дослідження решток стародавнього кита, він також помер у ранньому віці.

Tutcetus rayanensis. Реконструкція Фото: Live Science

Tutcetus rayanensis належить до сімейства китоподібних тварин, які повністю жили у воді, під назвою базилозавриди. За словами вчених, виявлений вид китів був найменшим серед усіх відомих базилозаврів. Довжина цих стародавніх морських істот становила від 4 до 18 метрів.

За словами Хешама Саллама з Американського університету в Каїрі, що в Єгипті, аналіз збереженого черепа показав, що морська тварина померла, не ставши повністю дорослою.

Tutcetus rayanensis належить до сімейства китоподібних тварин, які повністю жили у воді, під назвою базилозавриди Фото: Live Science

"Цей кит прожив недовге життя й помер дуже молодим, так само, як і фараон Тутанхамон", — каже Саллам.

Дослідники також змогли з'ясувати, чим харчувався молодий доісторичний кит Тетіс, який жив у стародавньому океані. Аналіз зубів показав, що тварина харчувалася переважно рибою, кальмарами, восьминогами й іншою здобиччю, яка плавала не дуже швидко.

Дослідники також змогли з'ясувати, чим харчувався молодий доісторичний кит Тетіс, який жив у стародавньому океані Фото: Live Science

За словами вчених, цей кит помер набагато раніше, ніж помирали відомі базилозаври, і в цьому плані він також унікальний. За словами Саллама, базилозаври набули потрібних властивостей для того, щоб повністю жити у воді. У них було обтічне тіло, сильний хвіст, ласти і хвостовий плавник.

Довжина базилозаврів становила від 4 до 18 метрів Фото: Wikipedia

Із огляду на невеликі розміри цього базилозавра та його коротке життя вчені вважають, що так могла відбутися адаптація до зміни клімату, коли на Землі 42 млн років значно підвищилася температура.

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