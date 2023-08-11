Важливо для 339 млн осіб: названо ключові вправи, які покращують роботу легенів у разі астми
Результати опублікованого дослідження підкреслюють важливість присутності фізичних вправ у планах із лікування астми. Хоча в минулому вважалося, що фізичні вправи пов'язані з ризиком для людей із астмою.
Йога та практики для контролю дихання в поєднанні з аеробним навантаженням особливо підходять для людей, які страждають на астму, і покращують роботу легенів, згідно з новим рецензованим дослідженням. Про це повідомляє News Medical.
Результати опублікованого дослідження підкреслюють важливість того, що відповідні фізичні вправи мають бути в планах із лікування астми.
Отримані дані показали, наскільки ефективними можуть бути певні вправи для поліпшення функції легенів у дорослих, пояснив керівник дослідження Шуангтао Сін, доцент Школи фізичного виховання Хенанського педагогічного університету в Китаї.
"Дихальні тренування в поєднанні з аеробними тренуваннями та йогою особливо корисні, оскільки потенційно пропонують можливості для ефективних підходів до лікування", — пояснив дослідник, додавши, що потрібно розширити тестування та провести рандомізовані контрольовані випробування для повнішої оцінки переваг фізичних вправ для людей із астмою.
Астма — хронічне захворювання легень, від якого страждають приблизно 339 млн осіб у світі. Серед симптомів — кашель, дихання зі свистом, задишка та стиснення в грудях.
У минулому вважалося, що фізичні вправи пов'язані з ризиком для людей із астмою: нібито це посилює гострі напади захворювання. Однак результати недавніх досліджень засвідчили, що фізичні вправи можуть навпаки поліпшити дихальну функцію та фізичну працездатність дорослих.
Однак відмінності в підходах, що пов'язані з різними випадками захворювання, ускладнюють порівняння ефективності програм реабілітації.
У межах поточного дослідження проводять мережевий метааналіз: одночасно порівнюють результати кількох видів лікування в одному аналізі.
Загалом було проаналізовано 28 тестувань за участю 2155 осіб, які хворіли на астму. Вивчали вплив на роботу легень дихальних вправ, аеробних тренувань, занять для релаксації, йоги й дихальних вправ у поєднанні з аеробними тренуваннями.
Усі п'ять типів вправ продемонстрували високу ефективність.
Вправи, корисні в разі астматичних захворювань:
- тренування дихання;
- аеробне тренування;
- вправи на релаксацію;
- йога;
- дихальні практики в поєднанні з аеробним тренуванням;
Усе це призводило до поліпшення показників об'єму форсованого видиху та форсованої життєвої місткості легень.
Нагадаємо, що для боротьби з важкою астмою вчені вирішили заглушити імунну відповідь.
Також повідомлялося, що регулярний сон знижує ризик розвитку астми навіть за генетичної схильності.