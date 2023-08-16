Розкопали докази Всесвітнього потопу. Дайвери виявили таємниче підводне місто в озері Ван (фото)

Під поверхнею озера Ван, яке розкинулося на 3 712 квадратних кілометрів і є найбільшим солоним озером Туреччини, дайвери натрапили на значні археологічні знахідки. Ці затоплені руїни свідчать про існування кладовища та залишків стародавнього поселення.

Відоме турецькою мовою як Van Gölü, озеро Ван вважається найбільшим озером Туреччини і другим за величиною на Близькому Сході. Воно також має титул найбільшої у світі водойми з високим вмістом натрію, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вперше про затоплені руїни в озері Ван світова громадськість дізналася завдяки водолазним експедиціям, а додаткові знахідки згодом поповнили список цієї підводної спадщини.

Члени двох різних асоціацій з провінцій Бітліс і Ван провели дослідження, в результаті яких виявили затонулі руїни, розташовані в глибинах озера. Ці залишки відносять до історичного міського центру, прикрашеного хрестоподібними відбитками.

Кумалі Бірол (Cumali Birol), президент Eastern Sea Association, повідомив, що експедиція виявила безліч загадок, які можна буде розгадати завдяки подальшим підводним дослідженням.

Він додав, що коли рівень води в озері знизився, відповідні установи попередили про наявність надгробків та архітектурних фрагментів, помічених серед вод, що охоплюють місцевості Татван і Ахлат.

"Водолази стали свідками структур, що нагадують поселення поблизу, з алеями і могилами, які покривають знаки хреста і символи, характерні для племені кайи, — пояснив фахівець. — Наші спільні зусилля спрямовані на розкриття історичного полотна цієї території, чому сприяє передача знахідок на експертне вивчення. Нашу увагу привернула значна територія, що простягається між Ахлатом і Татваном. Під цими водами знаходяться поховання. Могили мають відмітні знаки у вигляді хрестів".

Вперше про затоплені руїни в озері Ван світова громадськість дізналася завдяки водолазним експедиціям, а додаткові знахідки згодом поповнили список цієї підводної спадщини Фото: Eastern Sea Association

Бірол згадав про містику, що огортає озеро Ван для дайверів, наголосивши на значному зниженні рівня води в озері на понад три метри за останні роки. Цей зсув допоміг виявити безліч руїн, що свідчать про стійкі сліди минулих цивілізацій, розкидані по всьому басейну.

"Ми запросили двох геологів з Англії на семінар, організований нашою асоціацією. Так ми довели, що Ноїв потоп стався в басейні озера Ван. Ці нові знахідки, які ми знайшли на глибині 23 метрів, підтверджують наявну тезу", — додав Бірол.

Раніше Фокус писав про палац 13 століття до нашої ери: в Туреччині знайшли складну архітектуру бронзової доби.

А також ми розповідали про синагогу 14-го століття, яку знайшли під час ремонтних робіт у Польщі. Фахівці вважають, що вона може бути найбільшою на європейському континенті.