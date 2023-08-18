Завершення унікального космічного польоту. Індія готується стати першою на Місяці: у чому саме

Ще жоден космічний апарат не приземлявся в районі південного полюса Місяця, але за кілька днів це може статися вперше в історії.

Вже 23 серпня може відбутися історична подія, яка має велике значення як для Індії, так і для всього людства загалом. Цього дня на поверхню Місяця у районі південного полюса має здійснити м'яку посадку індійський місячний модуль місії "Чандраян-3". 17 серпня цей посадковий апарат успішно відокремився від рухової установки, яка доставила його на орбіту навколо Місяця. Наразі апарат летить самостійно до своєї мети, пише Space.

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Місячна місія "Чандраян-3" має величезне значення для Індії, адже це вже третя спроба цієї країни посадити на поверхню супутника Землі свій модуль.

Великим успіхом вже можна вважати той факт, що модуль під назвою "Вікрам" з місяцеходом "Праг'ян" на борту зміг відокремитися на орбіті Місяця від своєї рухової установки, за допомогою якої він прилетів до супутника Землі ще 5 серпня.

Великим успіхом вже можна вважати той факт, що модуль під назвою "Вікрам" з місяцеходом "Праг'ян" на борту зміг відокремитися на орбіті Місяця від своєї рухової установки Фото: ISRO

Тепер він самостійно йде на зближення з Місяцем, щоби вже в середу, 23 серпня, здійснити м'яку посадку в районі південного полюса нашого супутника. Двічі індійські вчені відправляли подібні посадкові апарати на Місяць кілька років тому і обидва рази закінчилися катастрофою.

Посадковий модуль "Вікрам" із руховою установкою Фото: ISRO

Якщо в рамках місії "Чандраян-3" місячний модуль зможе приземлитися там, де планується, то таким чином Індія стане першою країною, яка змогла посадити свій космічний апарат у південному полярному регіоні Місяця.

З іншого боку, величезне значення цієї місії для Індії полягає ще й у тому, що після можливої м'якої посадки місячного модуля, азіатська країна потрапить у своєрідний клуб "піонерів освоєння Місяця". Справа в тому, що поки що лише космічні агентства США, Китаю та колишнього СРСР змогли зробити подібне.

Таким побачив Місяць індійський посадковий апарат після прибуття на орбіту навколо супутника Землі Фото: ISRO

Місія "Чандраян-3" вартістю 73 млн доларів почалася із запуску ракети-носія в космос 14 липня, про що вже писав Фокус.

14 липня Індія відправила до космосу місію "Чандраян-3" Фото: ISRO

Після виходу на орбіту навколо Місяця індійський посадковий модуль надіслав дивовижні знімки поверхні супутника Землі, як писав Фокус.

Якщо відбудеться успішне приземлення індійського посадкового апарату на Місяць, то він разом із місяцеходом протягом 2 тижнів проводитиме дослідження поверхні супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що американська компанія Intuitive Machines запланувала на листопад цього року запуск на Місяць свого модуля. Якщо все пройде успішно, то ця компанія стане першою у світі приватною установою, яка змогла приземлити на Місяці свій апарат.