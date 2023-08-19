Забагато крил: хто такий мікрораптор і в чому його проблема

Близько 125 мільйонів років тому невеликий динозавр з’явився на Землі. Це не так вже й дивно, якщо врахувати, що це був початок Крейди, який ми знаємо як "епоху динозаврів" — тобто, поки ви не дізнаєтесь, що у нього було чотири крила.

Новознайдений вид отримав назву Microraptor, що перекладається як "маленький хижак". Доктор Девід Хоун пояснив: "Ця етимологія є ідіосинкразією. Безліч дромеозаврів завершуються суфіксом "раптор", і на момент свого відкриття мікрораптор виявився найменшим серед усіх. Хоча він і справді був хижим, етимологія його назви показує належність до родини, а не те, що він є лютим маленьким хижаком", пише IFLScience.

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Стратегії хижацтва, які використовував мікрораптор, становлять особливий інтерес для доктора Хоуна, який нещодавно опублікував статтю, що представляє найдавніший підтверджений випадок поїдання динозавром ссавця. Центральним елементом цього відкриття став скам'янілий екземпляр мікрораптора, розміром близький до ворони, в грудній клітці якого знаходилася збережена лапка стародавнього ссавця, схожого на мишу.

Зараз відомо про велику кількість зразків мікрораптора, деякі з яких гарно збереглися, включаючи пір'я і, що особливо важливо, кілька зразків з неушкодженим вмістом шлунку. Це багатство сприяло формуванню кращого розуміння їхніх здібностей, обмежень і харчових уподобань, про що свідчить вміст їхніх шлунків.

Науковець пояснив: "Серед цих зразків один містить ссавця, інший — рибу, третій — ящірку, а останній — птаха. Таке поєднання знахідок свідчить про універсальну харчову поведінку. Як і міські лисиці, вони, схоже, обирають відносно невеликі об'єкти здобичі, що знаходяться в межах їхньої досяжності. Якби вони були фахівцями з полювання на рибу, вони б демонстрували відмінні адаптації до полювання на неї. Аналогічно, спеціалізація на пташиній здобичі суперечила б логіці, оскільки птахи за своєю природою перевершують цю істоту в маневреності в повітрі".

Хоун заперечує поширену хибну думку, що еволюція незмінно вдосконалює оптимальну ітерацію організмів. Він наголошує на постійних компромісах, притаманних еволюції, коли не кожна ознака організму набуває першочергової корисності. Для мікрораптора набуття додаткового набору крил, можливо, ускладнило його ефективність в інших сферах.

"Хоча їхні передні кінцівки могли спеціалізуватися для польоту, необхідність хапатися за об'єкти — ймовірно, як за здобич, так і за деревні опори — зберігалася. На жаль, конфігурація крила, що оптимізує як підйомну силу, так і здатність до розтягування, найімовірніше, так і не з'явилася".

Щодо польоту мікрораптора, то раніше існувала здогадка, що він схожий на політ біплана. Ймовірніша сучасна гіпотеза стверджує, що мікрораптор використовував передні кінцівки для створення підйомної сили, а задні — для керування, що нагадує позу сучасних орлів у польоті, коли ноги залишаються витягнутими.

Вчені Майкл Хабіб і Джастін Холл з Університету Південної Каліфорнії стверджують, що інтеграція такої конструкції крила з кількома пір'їнами може потроїти швидкість повороту під час одночасного зменшення радіуса траєкторії повороту на 40 відсотків, що підвищує маневреність.

Попри те, що ця пристосованість добре підходить для хижаків, що мешкають у лісі, вона видається недостатньою. Включення додаткового пір'я накладає штраф за лобовий опір, тим самим спричиняючи підвищені витрати енергії — недолік, відсутній у механіці польоту двокрилих птахів.

Раніше Фокус писав про "колізей динозаврів" — найбільше місце знахідок слідів динозаврів на Алясці.